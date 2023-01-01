У Луцьку водій закрив номерний знак світловідбиваючою плівкою





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Номерний знак його автомобіля марки Skoda був покритий світловідбиваючою плівкою. Вона унеможливлює фіксацію номерного знака технічними приладами вимірювання швидкості.



На порушника інспектори склали постанову за ч. 1 ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів) КУпАП. За таке правопорушення передбачено штраф у сумі 1 190 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Є водії, які спеціально закривають номерні знаки, намагаючись уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Такого керманича патрульні виявили нещодавно у Луцьку, на вулиці Соборності.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Номерний знак його автомобіля марки Skoda був покритий світловідбиваючою плівкою. Вона унеможливлює фіксацію номерного знака технічними приладами вимірювання швидкості.На порушника інспектори склали постанову за ч. 1 ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів) КУпАП. За таке правопорушення передбачено штраф у сумі 1 190 гривень.

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