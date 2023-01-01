Відійшов у засвіти лікар-хірург з Волині

Відійшов у засвіти лікар-хірург з Волині
Відійшов у вічність лікар-хірург Микола Іларіонович Гідзінський.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"44 роки він віддав роботі в Нововолинській лікарні, був завідувачем хірургічного відділення, наставником для багатьох поколінь медиків.

Висловлюю щирі співчуття родині Миколи Іларіоновича. Царство йому Небесне та вічна пам’ять!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що кількість хворих на грип та ГРВІ в Луцьку зростає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Нововолинськ, лікар, хірург
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
13 місяців провів на передовій: помер військовослужбовець з Волині Олександр Шостак
Сьогодні, 11:04
У Луцьку водій закрив номерний знак світловідбиваючою плівкою
Сьогодні, 10:54
Відійшов у засвіти лікар-хірург з Волині
Сьогодні, 10:42
Рятувальники у Луцьку допомогли чоловіку, який опинився у зачиненій квартирі
Сьогодні, 10:30
У Луцьку на Молоді у квартирі виникла пожежа: загорівся матрац
Сьогодні, 10:17
Схожі новини
На Волині в лікарню привезли чоловіка з електропилою в руці На Волині в лікарню привезли чоловіка з електропилою в руці
06 жовтень, 21:16
Волинянці видалили пухлину, всередині якої було волосся, зуби та шкіра Волинянці видалили пухлину, всередині якої було волосся, зуби та шкіра
27 вересень, 22:35
Депутати однієї з фракцій хочуть відсторонення міського голови Нововолинська: що відомо Депутати однієї з фракцій хочуть відсторонення міського голови Нововолинська: що відомо
13 вересень, 17:12
Війна забрала життя трьох Героїв із Нововолинської громади Війна забрала життя трьох Героїв із Нововолинської громади
11 вересень, 21:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
13 місяців провів на передовій: помер військовослужбовець з Волині Олександр Шостак
Сьогодні, 11:04
 0
У лісі на Волині виявили тіло чоловіка, якого шукали декілька днів
Сьогодні, 11:04
 0
У Луцьку водій закрив номерний знак світловідбиваючою плівкою
Сьогодні, 10:54
 0
Відійшов у засвіти лікар-хірург з Волині
Сьогодні, 10:42
 0
Рятувальники у Луцьку допомогли чоловіку, який опинився у зачиненій квартирі
Сьогодні, 10:30
 0
Медіа
відео
1/8