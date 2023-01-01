Відійшов у засвіти лікар-хірург з Волині
Сьогодні, 10:42
Відійшов у вічність лікар-хірург Микола Іларіонович Гідзінський.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"44 роки він віддав роботі в Нововолинській лікарні, був завідувачем хірургічного відділення, наставником для багатьох поколінь медиків.
Висловлюю щирі співчуття родині Миколи Іларіоновича. Царство йому Небесне та вічна пам’ять!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що кількість хворих на грип та ГРВІ в Луцьку зростає.
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"44 роки він віддав роботі в Нововолинській лікарні, був завідувачем хірургічного відділення, наставником для багатьох поколінь медиків.
Висловлюю щирі співчуття родині Миколи Іларіоновича. Царство йому Небесне та вічна пам’ять!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що кількість хворих на грип та ГРВІ в Луцьку зростає.
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