Кількість хворих на грип та ГРВІ в Луцьку зростає. ВІДЕО





Про це розповіла Ольга Коляда. З її слів, якщо у вересні з ГРВІ та грипом реєстрували від п'яти до восьми звернень, то на початку жовтня їхня кількість збільшилася орієнтовно у 8–10 разів.



"В більшості ми ставимо гостре респіраторне вірусне захворювання. В людей є скарги на підвищення температури, кашель, нежить, болі в горлі, недомагання, загальну слабкість, біль у м’язах, пітливість. У кожної людини різні симптоми виражені по-різному", — сказала Ольга Коляда.



Випадків коронавірусної хвороби в жовтні в Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги не зафіксували, говорить сімейна лікарка. У вересні швидкими тестами на виявлення COVID-19 обстежили 575 пацієнтів, де в чотирьох виявили інфекційне захворювання.



Зі слів Ольги Коляди, черг під кабінетами немає, адже всі хворі відвідують поліклініку за попереднім записом. Почастішали звернення лучан і до аптечних пунктів, зазначила луцька фармацевтка Тетяна Зань.



"Беруть чаї протигрипозні, беруть капельки до носа, беруть мікстури від кашлю. Таблеточки для горла – це саме таке ходове. Тому що коли болить горло, пізніше опускається, починається у людей кашель", — додала фармацевтка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через погіршення здоров'я у Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги щодня звертаються орієнтовно 600 пацієнтів. Кількість хворих на застудні захворювання зростає.Про це розповіла Суспільному сімейна лікарка. З її слів, якщо у вересні з ГРВІ та грипом реєстрували від п'яти до восьми звернень, то на початку жовтня їхня кількість збільшилася орієнтовно у 8–10 разів."В більшості ми ставимо гостре респіраторне вірусне захворювання. В людей є скарги на підвищення температури, кашель, нежить, болі в горлі, недомагання, загальну слабкість, біль у м’язах, пітливість. У кожної людини різні симптоми виражені по-різному", — сказала Ольга Коляда.Випадків коронавірусної хвороби в жовтні в Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги не зафіксували, говорить сімейна лікарка. У вересні швидкими тестами на виявлення COVID-19 обстежили 575 пацієнтів, де в чотирьох виявили інфекційне захворювання.Зі слів Ольги Коляди, черг під кабінетами немає, адже всі хворі відвідують поліклініку за попереднім записом. Почастішали звернення лучан і до аптечних пунктів, зазначила луцька фармацевтка Тетяна Зань."Беруть чаї протигрипозні, беруть капельки до носа, беруть мікстури від кашлю. Таблеточки для горла – це саме таке ходове. Тому що коли болить горло, пізніше опускається, починається у людей кашель", — додала фармацевтка.

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