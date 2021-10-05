Кількість хворих на грип та ГРВІ в Луцьку зростає. ВІДЕО

Кількість хворих на грип та ГРВІ в Луцьку зростає. ВІДЕО
Через погіршення здоров'я у Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги щодня звертаються орієнтовно 600 пацієнтів. Кількість хворих на застудні захворювання зростає.

Про це розповіла Суспільному сімейна лікарка Ольга Коляда. З її слів, якщо у вересні з ГРВІ та грипом реєстрували від п'яти до восьми звернень, то на початку жовтня їхня кількість збільшилася орієнтовно у 8–10 разів.

"В більшості ми ставимо гостре респіраторне вірусне захворювання. В людей є скарги на підвищення температури, кашель, нежить, болі в горлі, недомагання, загальну слабкість, біль у м’язах, пітливість. У кожної людини різні симптоми виражені по-різному", — сказала Ольга Коляда.

Випадків коронавірусної хвороби в жовтні в Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги не зафіксували, говорить сімейна лікарка. У вересні швидкими тестами на виявлення COVID-19 обстежили 575 пацієнтів, де в чотирьох виявили інфекційне захворювання.

Зі слів Ольги Коляди, черг під кабінетами немає, адже всі хворі відвідують поліклініку за попереднім записом. Почастішали звернення лучан і до аптечних пунктів, зазначила луцька фармацевтка Тетяна Зань.

"Беруть чаї протигрипозні, беруть капельки до носа, беруть мікстури від кашлю. Таблеточки для горла – це саме таке ходове. Тому що коли болить горло, пізніше опускається, починається у людей кашель", — додала фармацевтка.
Кількість хворих на грип та ГРВІ в Луцьку зростає. ВІДЕО

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Теги: Грип, Луцьк, хворі
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