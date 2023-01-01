На Одещині є влучання: пошкоджені житлові будинки





Про це Олег Кіпер.



"Наші сили ППО збили 10 «шахедів» над Одещиною, проте, на жаль, є і влучання. В Ізмаїльському районі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, їх вже ліквідовано.



Постраждала одна людина. Жінка 1935 р.н. отримала термічні опіки. Нині вона знаходиться у лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 12 жовтня російські терористи вчергове атакували Одещину.Про це повідомив голова Одеської ОВА"Наші сили ППО збили 10 «шахедів» над Одещиною, проте, на жаль, є і влучання. В Ізмаїльському районі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, їх вже ліквідовано.Постраждала одна людина. Жінка 1935 р.н. отримала термічні опіки. Нині вона знаходиться у лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вночі Сили оборони знищили 28 «шахедів» із 33

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