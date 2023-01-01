На Одещині є влучання: пошкоджені житлові будинки

На Одещині є влучання: пошкоджені житлові будинки
Вночі 12 жовтня російські терористи вчергове атакували Одещину.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Наші сили ППО збили 10 «шахедів» над Одещиною, проте, на жаль, є і влучання. В Ізмаїльському районі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, їх вже ліквідовано.

Постраждала одна людина. Жінка 1935 р.н. отримала термічні опіки. Нині вона знаходиться у лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вночі Сили оборони знищили 28 «шахедів» із 33.

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Теги: Одещина, влучання
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