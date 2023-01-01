На Одещині є влучання: пошкоджені житлові будинки
Сьогодні, 09:22
Вночі 12 жовтня російські терористи вчергове атакували Одещину.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Наші сили ППО збили 10 «шахедів» над Одещиною, проте, на жаль, є і влучання. В Ізмаїльському районі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, їх вже ліквідовано.
Постраждала одна людина. Жінка 1935 р.н. отримала термічні опіки. Нині вона знаходиться у лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі Сили оборони знищили 28 «шахедів» із 33.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Наші сили ППО збили 10 «шахедів» над Одещиною, проте, на жаль, є і влучання. В Ізмаїльському районі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, їх вже ліквідовано.
Постраждала одна людина. Жінка 1935 р.н. отримала термічні опіки. Нині вона знаходиться у лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі Сили оборони знищили 28 «шахедів» із 33.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Одещині є влучання: пошкоджені житлові будинки
Сьогодні, 09:22
Втрати росії минулої доби сягнули 990 вояк
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку 12 жовтня
Сьогодні, 09:06
На Запорізькому напрямку захисники стримують окупантів в районі села Вербове, – Генштаб
Сьогодні, 09:02
Вночі Сили оборони знищили 28 «шахедів» із 33
Сьогодні, 08:42