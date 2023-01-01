13 місяців провів на передовій: помер військовослужбовець з Волині Олександр Шостак

13 місяців провів на передовій: помер військовослужбовець з Волині Олександр Шостак
Помер Герой з Волині Олександр Шостак.

Про це повідомили у Затурцівській громаді.

"З сумом повідомляємо, що, перебуваючи в рідних Затурцях, раптово помер військовослужбовець 14-ої окремої механізованої бригади Шостак Олександр Володимирович, який 13 місяців провів на передовій.

Висловлюємо щирі співчуття сімʼї, рідним та близьким. Про час зустрічі Олександра повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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