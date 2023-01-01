13 місяців провів на передовій: помер військовослужбовець з Волині Олександр Шостак

Олександр Шостак.



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"З сумом повідомляємо, що, перебуваючи в рідних Затурцях, раптово помер військовослужбовець 14-ої окремої механізованої бригади Шостак Олександр Володимирович, який 13 місяців провів на передовій.



Висловлюємо щирі співчуття сімʼї, рідним та близьким. Про час зустрічі Олександра повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер Герой з ВолиніПро це повідомили у Затурцівській громаді."З сумом повідомляємо, що, перебуваючи в рідних Затурцях, раптово помер військовослужбовець 14-ої окремої механізованої бригади Шостак Олександр Володимирович, який 13 місяців провів на передовій.Висловлюємо щирі співчуття сімʼї, рідним та близьким. Про час зустрічі Олександра повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні.

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