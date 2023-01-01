У лісі на Волині виявили тіло чоловіка, якого шукали декілька днів

тривали пошуки зниклого чоловіка. Врешті, його тіло виявили в лісі.



Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський райвідділ поліції.



Ділька діб поліцейські Камінь-Каширського РВП за допомогою небайдужих громадян, лісівників, військових,рятувальників та прикордонників встановлювали місцезнаходження зниклого безвісти жителя села Лобна.



Для пошуків залучали службових собак та дрони, прочісували кількакілометрові території.



Учора його тіло виявили в лісовому масиві без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Ознак насильницької смерті не виявлено.



Експертиза встановить, від чого помер мешканець Лобни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширському районі на Волині декілька дібзниклого чоловіка. Врешті, його тіло виявили в лісі.Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський райвідділ поліції.Ділька діб поліцейські Камінь-Каширського РВП за допомогою небайдужих громадян, лісівників, військових,рятувальників та прикордонників встановлювали місцезнаходження зниклого безвісти жителя села Лобна.Для пошуків залучали службових собак та дрони, прочісували кількакілометрові території.Учора його тіло виявили в лісовому масиві без ознак життя.На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Ознак насильницької смерті не виявлено.Експертиза встановить, від чого помер мешканець Лобни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію