У лісі на Волині виявили тіло чоловіка, якого шукали декілька днів

У лісі на Волині виявили тіло чоловіка, якого шукали декілька днів
У Камінь-Каширському районі на Волині декілька діб тривали пошуки зниклого чоловіка. Врешті, його тіло виявили в лісі.

Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський райвідділ поліції.

Ділька діб поліцейські Камінь-Каширського РВП за допомогою небайдужих громадян, лісівників, військових,рятувальників та прикордонників встановлювали місцезнаходження зниклого безвісти жителя села Лобна.
У лісі на Волині виявили тіло чоловіка, якого шукали декілька днів

Для пошуків залучали службових собак та дрони, прочісували кількакілометрові території.

Учора його тіло виявили в лісовому масиві без ознак життя.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Ознак насильницької смерті не виявлено.

Експертиза встановить, від чого помер мешканець Лобни.

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Теги: розшук, Волинь
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