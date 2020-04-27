Зловмисник викрав з гаража волинянки два велосипеди та валізу з інструментами





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Учора, 11 жовтня, у Володимирі невідомий обікрав гараж 33-річної місцевої жительки. Зловмисник викрав два велосипеди та валізу з інструментами. Сума завданих збитків – 5 тис. грн. Постраждала звернулася за допомогою до поліції.



Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий за крадіжки 32-річний житель Нововолинська.



Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України та помістили в ІТТ. Викрадені речі вилучили.



За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

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