Зловмисник викрав з гаража волинянки два велосипеди та валізу з інструментами
Сьогодні, 11:30
Поліцейські затримали зловмисника, який обікрав гараж волинянки.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 11 жовтня, у Володимирі невідомий обікрав гараж 33-річної місцевої жительки. Зловмисник викрав два велосипеди та валізу з інструментами. Сума завданих збитків – 5 тис. грн. Постраждала звернулася за допомогою до поліції.
Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий за крадіжки 32-річний житель Нововолинська.
Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України та помістили в ІТТ. Викрадені речі вилучили.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 11 жовтня, у Володимирі невідомий обікрав гараж 33-річної місцевої жительки. Зловмисник викрав два велосипеди та валізу з інструментами. Сума завданих збитків – 5 тис. грн. Постраждала звернулася за допомогою до поліції.
Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий за крадіжки 32-річний житель Нововолинська.
Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України та помістили в ІТТ. Викрадені речі вилучили.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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