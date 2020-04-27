Зловмисник викрав з гаража волинянки два велосипеди та валізу з інструментами

Зловмисник викрав з гаража волинянки два велосипеди та валізу з інструментами
Поліцейські затримали зловмисника, який обікрав гараж волинянки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 11 жовтня, у Володимирі невідомий обікрав гараж 33-річної місцевої жительки. Зловмисник викрав два велосипеди та валізу з інструментами. Сума завданих збитків – 5 тис. грн. Постраждала звернулася за допомогою до поліції.

Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий за крадіжки 32-річний житель Нововолинська.

Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України та помістили в ІТТ. Викрадені речі вилучили.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Зловмисник викрав з гаража волинянки два велосипеди та валізу з інструментами

Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинянка, гараж, грабіж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи
Сьогодні, 12:00
Ворогам – кришка: у Луцьку збирають пластикові кришечки для закупівлі дронів
Сьогодні, 11:48
Зловмисник викрав з гаража волинянки два велосипеди та валізу з інструментами
Сьогодні, 11:30
У селі поблизу Луцька – автопригода з постраждалим
Сьогодні, 11:20
У лісі на Волині виявили тіло чоловіка, якого шукали декілька днів
Сьогодні, 11:08
Схожі новини
У лучанина обікрали гараж на 56 тисяч У лучанина обікрали гараж на 56 тисяч
27 квітень, 2020, 08:11
Волинянці, яка витратила гроші з карти знайомого, «світить» кримінал Волинянці, яка витратила гроші з карти знайомого, «світить» кримінал
30 серпень, 2019, 16:16
У Нововолинську місцевий житель У Нововолинську місцевий житель "обчистив" гараж
20 вересень, 2015, 13:20
Нагороду від президента отримала спортсменка з Волині Нагороду від президента отримала спортсменка з Волині
09 вересень, 23:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Офіційно: СБУ підозрює Діану Панченко у державній зраді
Сьогодні, 12:21
 0
Не варто ризикувати: волинські лікарі пояснили, що робити при артриті
Сьогодні, 12:13
 0
Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи
Сьогодні, 12:00
 0
Ворогам – кришка: у Луцьку збирають пластикові кришечки для закупівлі дронів
Сьогодні, 11:48
 0
Зловмисник викрав з гаража волинянки два велосипеди та валізу з інструментами
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8