Ворогам – кришка: у Луцьку збирають пластикові кришечки для закупівлі дронів

По всій території України триває збір пластикових кришок від пляшок, які йдуть на переробку, а отримані кошти безготівково спрямовують на закупівлю дронів українського виробника.Збір відбувається в рамках всеукраїнського проєкту «Крила» і проходить під девізом «Ворогам - кришка».Збиранням кришечок ще з 2014 року займається благодійний фонд «ОВЕС». Спочатку зібрані кошти спрямовували на потреби ветеранів, зокрема на протезування. Наразі основний фокус – закупівля бойової техніки.БПЛА знищують ворога та техніку на відстані, зберігаючи життя українським військовим. Крім того, дрони використовують для доставки продуктів та питної води.Точки збору пластику встановлені у різних містах України. Волонтерський проєкт «Крила» тільки набирає своїх обертів на Волині. У Луцьку здати кришечки можна в гіпермаркеті «Нова лінія».Волонтерказ села Веселе забирає кришечки та відправляє їх поштою до благодійного фонду у Київ, а звідти вони доставляються на завод-переробник.Вона наголошує, що здавати необхідно чисті пластикові кришечки від пляшок води, молока, майонезу чи соусів. Важливо, аби на них обов’язково було маркування 2 НPDE.Жінка волонтерить з початку повномасштабного вторгнення. Спочатку вони з односельчанами готували вареники, пекли пиріжки та інші солодощі для наших військових.Нині ж Оксана Янчук закликає долучитися до проєкту «Крила». Зібраний пластик, який би сотнями років забруднював планету, може стати порятунком життів для українських захисників.Будь-яка організація, школа чи дитячий садок на Волині може зробити це самостійно. Необхідно лише встановити контейнер для збору пластику. Відправляти кришки можна безкоштовно від трьох мішків через «Нову пошту» на адресу благодійного фонду «Овес».Деталі можна дізнатись за номером телефону Оксани Янчук - 0987328798.