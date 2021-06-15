Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи





Про це Олег Ніколенко в коментарі "Українській правді".



"Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл.



Дев’ять громадян отримали поранення різного ступеню тяжкості. Іще дев’ять українців вважаються зниклими безвісти. Українське посольство взаємодіє із ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих", - йдеться в повідомленні.



Ніколенко також розповів, що понад тисяча українців звернулися за допомогою у виїзді з Ізраїлю. За його словами, на 14 жовтня заплановано перший евакуаційний рейс до Румунії.



Також близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Гази, проте через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий.



Нагадаємо, що 8 жовтня стало відомо, що в Ізраїлі загинули дві громадянки України.



11 жовтня стало відомо про ще одного

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість українців, що загинули під час загострення Ізраїльсько-Палестинського конфлікту зросла до семи людей.Про це повідомив речник МЗС Українів коментарі "Українській правді"."Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл.Дев’ять громадян отримали поранення різного ступеню тяжкості. Іще дев’ять українців вважаються зниклими безвісти. Українське посольство взаємодіє із ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих", - йдеться в повідомленні.Ніколенко також розповів, що понад тисяча українців звернулися за допомогою у виїзді з Ізраїлю. За його словами, на 14 жовтня заплановано перший евакуаційний рейс до Румунії.Також близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Гази, проте через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий.Нагадаємо, що 8 жовтня стало відомо, що в Ізраїлі загинули дві громадянки України.11 жовтня стало відомо про ще одного загиблого українця в Ізраїлі.

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