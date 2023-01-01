Не варто ризикувати: волинські лікарі пояснили, що робити при артриті

Зміни у суглобах при артриті можуть бути видимими, наприклад, вузлуваті суглоби пальців, а можуть бути й такими, що їх можна побачити лише на рентгенівському знімку.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Артрит – сукупний термін на позначення станів, котрі характеризуються запальними процесами у суглобах, болем і деформацією. Артрити є однією з провідних причин втрати людиною працездатності та подальшої інвалідності.У групі ризику – будь-яка людина – від немовлят до людей старшого віку.Серед причин артриту – травми, відкриті або закриті пошкодження суглобів, фізичне й психічне перевантаження, генетична схильність, вірусні та бактеріальні інфекції, переохолодження, надмірне тютюнокуріння.Зміни у суглобах при артриті можуть бути видимими, наприклад, вузлуваті суглоби пальців, а можуть бути й такими, що їх можна побачити лише на рентгенівському знімку. Крім того, деякі типи артриту можуть вражати очі, шкіру, серце, легені й нирки.Волинські медики звернули увагу на фактори ризику артриту, котрі ви можете контролювати. Зміна способу життя може знизити ризик розвитку деяких типів артриту:Фактори ризику, які люди не можуть контролювати:«Пам'ятайте, що своєчасна консультація лікаря та проведення необхідних обстежень допоможуть встановити точний діагноз, призначити правильне лікування й уникнути втрати функції суглобів», - зазначили в центрі.