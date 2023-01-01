Не варто ризикувати: волинські лікарі пояснили, що робити при артриті
Сьогодні, 12:13
Зміни у суглобах при артриті можуть бути видимими, наприклад, вузлуваті суглоби пальців, а можуть бути й такими, що їх можна побачити лише на рентгенівському знімку.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Артрит – сукупний термін на позначення станів, котрі характеризуються запальними процесами у суглобах, болем і деформацією. Артрити є однією з провідних причин втрати людиною працездатності та подальшої інвалідності.
У групі ризику – будь-яка людина – від немовлят до людей старшого віку.
Серед причин артриту – травми, відкриті або закриті пошкодження суглобів, фізичне й психічне перевантаження, генетична схильність, вірусні та бактеріальні інфекції, переохолодження, надмірне тютюнокуріння.
Зміни у суглобах при артриті можуть бути видимими, наприклад, вузлуваті суглоби пальців, а можуть бути й такими, що їх можна побачити лише на рентгенівському знімку. Крім того, деякі типи артриту можуть вражати очі, шкіру, серце, легені й нирки.
Волинські медики звернули увагу на фактори ризику артриту, котрі ви можете контролювати. Зміна способу життя може знизити ризик розвитку деяких типів артриту:
- Надмірна вага та ожиріння
- Незбалансоване харчування
- Недостатня фізична активність
- Інфекційні захворювання
- Травми суглобів
- Професія
- Вживання тютюну
Фактори ризику, які люди не можуть контролювати:
- вік (ризик більшості типів артриту збільшується з віком);
- стать. Більшість типів артриту частіше зустрічаються у жінок, включаючи остеоартрит, ревматоїдний артрит та фіброміалгію. Подагра найчастіше зустрічається у чоловіків.
- генетика та спадкові риси. Люди, народжені зі специфічними генами (HLA ІІ класу), більш схильні до розвитку певних типів артриту, таких як ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак та анкілозивний спондиліт.
«Пам'ятайте, що своєчасна консультація лікаря та проведення необхідних обстежень допоможуть встановити точний діагноз, призначити правильне лікування й уникнути втрати функції суглобів», - зазначили в центрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Артрит – сукупний термін на позначення станів, котрі характеризуються запальними процесами у суглобах, болем і деформацією. Артрити є однією з провідних причин втрати людиною працездатності та подальшої інвалідності.
У групі ризику – будь-яка людина – від немовлят до людей старшого віку.
Серед причин артриту – травми, відкриті або закриті пошкодження суглобів, фізичне й психічне перевантаження, генетична схильність, вірусні та бактеріальні інфекції, переохолодження, надмірне тютюнокуріння.
Зміни у суглобах при артриті можуть бути видимими, наприклад, вузлуваті суглоби пальців, а можуть бути й такими, що їх можна побачити лише на рентгенівському знімку. Крім того, деякі типи артриту можуть вражати очі, шкіру, серце, легені й нирки.
Волинські медики звернули увагу на фактори ризику артриту, котрі ви можете контролювати. Зміна способу життя може знизити ризик розвитку деяких типів артриту:
- Надмірна вага та ожиріння
- Незбалансоване харчування
- Недостатня фізична активність
- Інфекційні захворювання
- Травми суглобів
- Професія
- Вживання тютюну
Фактори ризику, які люди не можуть контролювати:
- вік (ризик більшості типів артриту збільшується з віком);
- стать. Більшість типів артриту частіше зустрічаються у жінок, включаючи остеоартрит, ревматоїдний артрит та фіброміалгію. Подагра найчастіше зустрічається у чоловіків.
- генетика та спадкові риси. Люди, народжені зі специфічними генами (HLA ІІ класу), більш схильні до розвитку певних типів артриту, таких як ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак та анкілозивний спондиліт.
«Пам'ятайте, що своєчасна консультація лікаря та проведення необхідних обстежень допоможуть встановити точний діагноз, призначити правильне лікування й уникнути втрати функції суглобів», - зазначили в центрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Офіційно: СБУ підозрює Діану Панченко у державній зраді
Сьогодні, 12:21
Не варто ризикувати: волинські лікарі пояснили, що робити при артриті
Сьогодні, 12:13
Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи
Сьогодні, 12:00