У селі поблизу Луцька – автопригода з постраждалим

У селі поблизу Луцька – автопригода з постраждалим
Дорожньо-транспортна пригода із постраждалим трапилася сьогодні, 12 жовтня, у селі Струмівка неподалік Луцька.

Про це пише ВСН.

У селі Струмівка Підгайцівської громади Луцького району трапилася ДТП - автівка збила пішохода.

Інформацію підтвердив завідувач диспетчерської волинського центру екстреної медицини Станіслав Лінник.

Внаслідок аварії пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.


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Теги: ДТП, Волинь
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