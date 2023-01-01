У селі поблизу Луцька – автопригода з постраждалим





Про це пише



У селі Струмівка Підгайцівської громади Луцького району трапилася ДТП - автівка збила пішохода.



Інформацію підтвердив завідувач диспетчерської волинського центру екстреної медицини Станіслав Лінник.



Внаслідок аварії пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода із постраждалим трапилася сьогодні, 12 жовтня, у селі Струмівка неподалік Луцька.Про це пише ВСН У селі Струмівка Підгайцівської громади Луцького району трапилася ДТП - автівка збила пішохода.Інформацію підтвердив завідувач диспетчерської волинського центру екстреної медициниВнаслідок аварії пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

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