Прийшов прописатися: у Луцьку чоловіка засудили за відмову від мобілізації





Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, за це ухилянт отримав три роки тюрми, пише ІА



30-річний Олександр В., який працює далекобійником, торік 11 травня отримав повістку про необхідність прибути у вказаний день для проходження служби у ЗСУ, проте у пункт збору так і не з’явився.



У суді обвинувачений вину визнав частково. Як розповів, він прийшов у військкомат, щоб зареєструвати в Луцьку, бо батьки там придбали квартиру. Перед тим підсудний мешкав у Млинівському районі Рівненської області.



У військкоматі йому відразу дали направлення на проходження військово-лікарської комісії, яку він пройшов за 10-15 хвилин у тому ж приміщенні. Зі слів чоловіка, він повідомляв працівникам ТЦК, що стоїть на військовому обліку в Рівненській області.



Тож, на думку чоловіка, повістку йому видали незаконно, бо він перебуває на обліку у ТЦК в іншій області. Саме тому, зі слів обвинуваченого, він не з’явився у пункт збору. Також додав, що закінчував академію внутрішніх військ МВС України і має офіцерське звання, і це повинні були врахувати у військкоматі. А повістку, зі слів чоловіка, взяв, бо нібито військкоми його залякали.



Як додав обвинувачений, намірів ухилятись від служби він не мав, тож просив суд суворо його не карати.



Проте суд критично віднісся до слів обвинуваченого, оскільки їх повністю спростували покази свідків.



Зокрема, працівники військкомату заявили, що жодних відомостей про те, що чоловік перебуває на обліку в іншому ТЦК він не надавав, як і інформацію про офіцерське звання. Крім того, перебування обвинуваченого на обліку в іншому РТЦК не є перешкодою для вручення повістки, оскільки у триденний термін ТЦК мав бути повідомлений про те, що обвинувачений призваний на військову службу.



Суд дослідив матеріали справи та визнав Олександра В. винним, призначивши йому три роки позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку судили чоловіка, який сам прийшов до ТЦК, щоб зареєструватися в місті, а після отримання повістки відмовився від мобілізації.Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, за це ухилянт отримав три роки тюрми, пише ІА «Волинські новини» 30-річний, який працює далекобійником, торік 11 травня отримав повістку про необхідність прибути у вказаний день для проходження служби у ЗСУ, проте у пункт збору так і не з’явився.У суді обвинувачений вину визнав частково. Як розповів, він прийшов у військкомат, щоб зареєструвати в Луцьку, бо батьки там придбали квартиру. Перед тим підсудний мешкав у Млинівському районі Рівненської області.У військкоматі йому відразу дали направлення на проходження військово-лікарської комісії, яку він пройшов за 10-15 хвилин у тому ж приміщенні. Зі слів чоловіка, він повідомляв працівникам ТЦК, що стоїть на військовому обліку в Рівненській області.Тож, на думку чоловіка, повістку йому видали незаконно, бо він перебуває на обліку у ТЦК в іншій області. Саме тому, зі слів обвинуваченого, він не з’явився у пункт збору. Також додав, що закінчував академію внутрішніх військ МВС України і має офіцерське звання, і це повинні були врахувати у військкоматі. А повістку, зі слів чоловіка, взяв, бо нібито військкоми його залякали.Як додав обвинувачений, намірів ухилятись від служби він не мав, тож просив суд суворо його не карати.Проте суд критично віднісся до слів обвинуваченого, оскільки їх повністю спростували покази свідків.Зокрема, працівники військкомату заявили, що жодних відомостей про те, що чоловік перебуває на обліку в іншому ТЦК він не надавав, як і інформацію про офіцерське звання. Крім того, перебування обвинуваченого на обліку в іншому РТЦК не є перешкодою для вручення повістки, оскільки у триденний термін ТЦК мав бути повідомлений про те, що обвинувачений призваний на військову службу.Суд дослідив матеріали справи та визнав Олександра В. винним, призначивши йому три роки позбавлення волі.

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