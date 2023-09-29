Що треба побачити на Волині: назвали три цікаві локації, варті уваги

Андрій Павляшик розповів про три локації на Волині, які, на його думку, є дуже цікавими як туристичні об'єкти і варті більшої уваги.



Про них він розповів у програмі «Актуально» на 12 каналі, передає



Перша дуже цікава локація, зі слів історика, знаходиться у місті Ковелі, а саме – за теперішньою поліклінікою.



«Це як провалля в початок ХХ століття. Я туди зайшов – я був просто в шоці. І там ще дуже крута історія. Це те місце, яке мене дуже зачепило, і воно не відпускає. Я хочу туди вертатися і привозити людей», – розповів Андрій Павляшик.



Друге місце, вважає Андрій Павляшик, – це Чорторийськ – невелике село, яке дало у свій час початок династії Чорторийських.



«Там немає вже палацу. Там перебудований їхній костел. Але там настільки масштабний вигляд з тих валів на долину річки, що перехоплює подих, і там можна просто гуляти годинами», – зазначає історик.



Третє місце у переліку цікавих місць Андрія Павляшика – це найстаріший костел на Волині, що знаходиться у місті Любомлі.



«Якщо не помиляюся, там костел Святої Трійці. Йому понад 600 років... Йому 600 – і ти це розумієш: ти приходиш туди, і ти не здивуєшся, якщо зараз з-за рогу вийде король Ягайло і скаже: "Що ви тут робите?"» – розповідає історик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відомий історикрозповів про три локації на Волині, які, на його думку, є дуже цікавими як туристичні об'єкти і варті більшої уваги.Про них він розповів у програмі «Актуально» на 12 каналі, передає "Конкурент" Перша дуже цікава локація, зі слів історика, знаходиться у місті Ковелі, а саме – за теперішньою поліклінікою.«Це як провалля в початок ХХ століття. Я туди зайшов – я був просто в шоці. І там ще дуже крута історія. Це те місце, яке мене дуже зачепило, і воно не відпускає. Я хочу туди вертатися і привозити людей», – розповів Андрій Павляшик.Друге місце, вважає Андрій Павляшик, – це Чорторийськ – невелике село, яке дало у свій час початок династії Чорторийських.«Там немає вже палацу. Там перебудований їхній костел. Але там настільки масштабний вигляд з тих валів на долину річки, що перехоплює подих, і там можна просто гуляти годинами», – зазначає історик.Третє місце у переліку цікавих місць Андрія Павляшика – це найстаріший костел на Волині, що знаходиться у місті Любомлі.«Якщо не помиляюся, там костел Святої Трійці. Йому понад 600 років... Йому 600 – і ти це розумієш: ти приходиш туди, і ти не здивуєшся, якщо зараз з-за рогу вийде король Ягайло і скаже: "Що ви тут робите?"» – розповідає історик.

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