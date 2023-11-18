Поранену тварину придушив пес: волинянина оштрафували за вбивство козулі

На Волині судили чоловіка, пес якого в мисливських угіддях державного мисливського резерву вбив самця дикої козулі.За незаконне полювання Рожищенський районний суд притягнув волинянина до адміністративної відповідальності.Як стало відомо, 25 грудня 2023 рокуу мисливських угіддях неподалік села Богушівська Мар’янівка Луцького району вполював за допомогою мисливського пса самця дикої козулі. Вбиту тварину чоловік приніс додому та облупив.Своїми діями порушник вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 85КУпАП (повторне порушення правил полювання).Вину Анатолій М. визнав частково. Як пояснив, того дня його пес зірвався з ланцюга та побіг у мисливські угіддя. Там він натрапив на пораненого самця козулі, якого придушив. Чоловік забрав тушу тварини додому, де приготував її та з’їв із товаришами. Зі слів чоловіка, наміру вбивати козулю він не мав.Проаналізувавши пояснення обвинуваченого, суд визнав чоловіка винним та оштрафував на 1 020 гривень.Крім того, наразі Державна екологічна інспекція у Волинській області готує матеріали щодо стягнення з чоловіка завданих внаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання збитків у розмірі 32 000 гривень.Зауважимо, що на території області на період дії воєнного стану полювання заборонено.