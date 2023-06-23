Усі енергоблоки Запорізької АЕС уперше з 2022 року перебувають у стані «холодного зупину», — МАГАТЕ

Усі енергоблоки Запорізької АЕС уперше з 2022 року перебувають у стані «холодного зупину», — МАГАТЕ
На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції росіяни перевели усі шість енергоблоків у стан «холодного зупину» — вперше з кінця 2022 року.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), пише Громадське.

Зазначається, що вранці 12 квітня окупаційна адміністрація розпочала переведення енергоблока №4 зі стану «гарячого зупину» в «холодний». До цього росіяни вдалися після закінчення опалювального сезону в окупованому місті Енергодар.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі привітав це рішення. Раніше МАГАТЕ рекомендувало перевести енергоблоки в «холодний зупин» для підвищення безпеки.

«Агентство продовжуватиме уважно стежити за станом роботи Запорізької АЕС і забезпечуватиме технічно життєздатні альтернативи в контексті швидких змін і викликів», — запевнив Гроссі.

Державна інспекція з ядерного регулювання України (ДІЯР) у 2023 році теж видавала розпорядження щодо переведення усіх шести енергоблоків ЗАЕС у режим «холодного зупинну».

«Холодний» і «гарячий» зупин — у чому різниця?

«Холодний зупин» — безпечний стан ядерного реактора, коли він заглушений за низького тиску та низької температури охолоджувальної води. Під час «холодного зупину» ядерний реактор не генерує електроенергію. Реактор може перебувати в такому стані нескінченно довго за умови під’єднання до енергоживлення.

У «гарячому зупині» додатково із зовнішнього контуру відбирається перегріта вода (близько 280°C). Її використовують у системах централізованого опалення взимку, а також у системах гарячого водопостачання ЗАЕС та Енергодара впродовж усього року. Це робиться за допомогою помп, які працюють від зовнішньої електроенергії. Окупанти визнавали, що на аварійних дизель-генераторах підтримувати режим «гарячого зупину» не можна.

Окупована ЗАЕС припинила виробництво електроенергії для мережі у вересні 2022 року, але із жовтня 2022 року залишила принаймні один із шести своїх енергоблоків у гарячому стані для забезпечення централізованого опалення, а також технологічної пари для обробки рідких відходів на майданчику.

Після того як станція на початку цього року запустила в роботу чотири нещодавно встановлені дизельні парогенератори, як рекомендовано МАГАТЕ, енергоблок №4 залишився у «гарячому» стані насамперед, щоб допомогти зберегти тепло в Енергодарі. П’ять інших реакторів перебували в режимі «холодного зупину».

У МАГАТЕ зауважили: попри те, що цей захід є позитивним для ядерної безпеки, ситуація на окупованій станції залишається вкрай нестабільною — протягом останнього тижня по об’єкту було завдано кілька ударів безпілотників. У ГУР МОУ запевнили, що Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території ЗАЕС.

Вранці 13 квітня група експертів МАГАТЕ, що перебувала на місці, почула шістнадцять вихідних ударів з артилерії — деякі лунали з близької відстані, інші — трохи далі.

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Теги: Запорізька АЕС
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