14 квітня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження народний артист України Василь Чепелюк (на фото).
Також 14 квітня свято у колишнього керівника комунального підприємства «Управління будинком Волинської обласної ради» Віктора Талашка.
Вітаємо їх зі святом. Зичимо любові, здоров’я і безмежного натхнення.
Сьогоднішнім іменинникам – усім, хто носить імена Антон, Валентин, Іван, Мартін, Олександр, – бажаємо радості від життя та прихильності ангела-охоронця.
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Також 14 квітня свято у колишнього керівника комунального підприємства «Управління будинком Волинської обласної ради» Віктора Талашка.
Вітаємо їх зі святом. Зичимо любові, здоров’я і безмежного натхнення.
Сьогоднішнім іменинникам – усім, хто носить імена Антон, Валентин, Іван, Мартін, Олександр, – бажаємо радості від життя та прихильності ангела-охоронця.
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