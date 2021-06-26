Колекціонерка городніх культур із Волині вирощує 74 сорти томатів

Колекціонерка городніх культур із Волині вирощує 74 сорти томатів
Волинянка Наталія Боярчук із села Гірка Полонка Боратинської громади колекціонує культурні рослини. Цьогоріч жінка зібрала нову колекцію томатів і висадила 74 сорти.

Про це жінка розповіла Суспільному. З її слів, загалом має понад тисячу різних культур — від салатів до картоплі. Томати ранніх і пізніх сортів, говорить господиня, сіяла, починаючи з 24 лютого до 17 березня.

"Тут у нас "Сержант Пеппер", "Шоколадне серце Рейнхарда" і "Червоний вуголь". Тут "Сибірський банан", "Казанова" і "Черевички". Це останній томатик сорту "Жираф", його побив град, але він зарубцювався і зберігся до цієї пори. Цей томатик "Монгольський карлик" можна вирощувати в горшку, в кого немає городу", — говорить волинянка.

Щоб не плутатися, де яка розсада, розповіла Наталія Боярчук, кожен горщик підписує.

З її слів, найкращий догляд за маленькими рослинами — це вчасний полив, а висівати насіння слід у заздалегідь підготовлений поживний ґрунт. Серед різних компонентів, зазначила жінка, додає яєчну шкаралупу, яку висушує та змелює в кавомолці.

"Тут знаходиться у рівних долях ґрунт із компостної ями та два види купленого ґрунту з нейтральним рівнем PH. Біле — це агроперліт. Обов'язково додаю золу, просіюю. Важливо – це шкарлупа яєць. Помилка багатьох, що вони її просто дроблять ті кидають в ґрунт, але вона не встигає розкластися і не дає поживи рослинам", — каже господиня.
Колекціонерка городніх культур із Волині вирощує 74 сорти томатів

Город біля дому господиня Наталія використовує для розсади, однак більшість культур, зокрема гарбузи й кабачки висаджує в полі.

"Цю ділянку тримаю під посадку квасолі, навіть тички не прибираю. А тут навмисно посаджені карликові дерева, щоб не займали багато місця.

Біля своєї ділянки Наталія Боярчук облаштувала компостну яму, куди скидає органічні рештки з кухні, послід від тварин тощо, де все перегниває і пізніше використовується як добриво.

"Тут свіже, ось так виглядає, а через 3-4 роки буде виглядати так: ось виглядають ці всі хробаки каліфорнійські переробляють увесь цей компост", — говорить волинянка.

Для зручності й контролю розсади Наталія Боярчук має журнал, у якому веде облік усіх рослин.
Колекціонерка городніх культур із Волині вирощує 74 сорти томатів

Займаючись городництвом, говорить жінка, потрібно постійно вивчати сорти рослин, препарати, якими можна їх захищати від шкідників.

"Щоб не плутатися в тому, що посіваю – веду чіткий контроль: дати посіву. Головний мій помічник — це старший син і його побратими, і всі воїни, які дають мені змогу займатися цією справою, яку я люблю", — додала волинянка.
Колекціонерка городніх культур із Волині вирощує 74 сорти томатів

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Теги: волинянка, вирощування, томати
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