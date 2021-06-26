Колекціонерка городніх культур із Волині вирощує 74 сорти томатів

Наталія Боярчук із села Гірка Полонка Боратинської громади колекціонує культурні рослини. Цьогоріч жінка зібрала нову колекцію томатів і висадила 74 сорти.



Про це жінка розповіла



"Тут у нас "Сержант Пеппер", "Шоколадне серце Рейнхарда" і "Червоний вуголь". Тут "Сибірський банан", "Казанова" і "Черевички". Це останній томатик сорту "Жираф", його побив град, але він зарубцювався і зберігся до цієї пори. Цей томатик "Монгольський карлик" можна вирощувати в горшку, в кого немає городу", — говорить волинянка.



Щоб не плутатися, де яка розсада, розповіла Наталія Боярчук, кожен горщик підписує.



З її слів, найкращий догляд за маленькими рослинами — це вчасний полив, а висівати насіння слід у заздалегідь підготовлений поживний ґрунт. Серед різних компонентів, зазначила жінка, додає яєчну шкаралупу, яку висушує та змелює в кавомолці.



"Тут знаходиться у рівних долях ґрунт із компостної ями та два види купленого ґрунту з нейтральним рівнем PH. Біле — це агроперліт. Обов'язково додаю золу, просіюю. Важливо – це шкарлупа яєць. Помилка багатьох, що вони її просто дроблять ті кидають в ґрунт, але вона не встигає розкластися і не дає поживи рослинам", — каже господиня.



Город біля дому господиня Наталія використовує для розсади, однак більшість культур, зокрема гарбузи й кабачки висаджує в полі.



"Цю ділянку тримаю під посадку квасолі, навіть тички не прибираю. А тут навмисно посаджені карликові дерева, щоб не займали багато місця.



Біля своєї ділянки Наталія Боярчук облаштувала компостну яму, куди скидає органічні рештки з кухні, послід від тварин тощо, де все перегниває і пізніше використовується як добриво.



"Тут свіже, ось так виглядає, а через 3-4 роки буде виглядати так: ось виглядають ці всі хробаки каліфорнійські переробляють увесь цей компост", — говорить волинянка.



Для зручності й контролю розсади Наталія Боярчук має журнал, у якому веде облік усіх рослин.



Займаючись городництвом, говорить жінка, потрібно постійно вивчати сорти рослин, препарати, якими можна їх захищати від шкідників.



"Щоб не плутатися в тому, що посіваю – веду чіткий контроль: дати посіву. Головний мій помічник — це старший син і його побратими, і всі воїни, які дають мені змогу займатися цією справою, яку я люблю", — додала волинянка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянкаіз села Гірка Полонка Боратинської громади колекціонує культурні рослини. Цьогоріч жінка зібрала нову колекцію томатів і висадила 74 сорти.Про це жінка розповіла Суспільному . З її слів, загалом має понад тисячу різних культур — від салатів до картоплі. Томати ранніх і пізніх сортів, говорить господиня, сіяла, починаючи з 24 лютого до 17 березня."Тут у нас "Сержант Пеппер", "Шоколадне серце Рейнхарда" і "Червоний вуголь". Тут "Сибірський банан", "Казанова" і "Черевички". Це останній томатик сорту "Жираф", його побив град, але він зарубцювався і зберігся до цієї пори. Цей томатик "Монгольський карлик" можна вирощувати в горшку, в кого немає городу", — говорить волинянка.Щоб не плутатися, де яка розсада, розповіла Наталія Боярчук, кожен горщик підписує.З її слів, найкращий догляд за маленькими рослинами — це вчасний полив, а висівати насіння слід у заздалегідь підготовлений поживний ґрунт. Серед різних компонентів, зазначила жінка, додає яєчну шкаралупу, яку висушує та змелює в кавомолці."Тут знаходиться у рівних долях ґрунт із компостної ями та два види купленого ґрунту з нейтральним рівнем PH. Біле — це агроперліт. Обов'язково додаю золу, просіюю. Важливо – це шкарлупа яєць. Помилка багатьох, що вони її просто дроблять ті кидають в ґрунт, але вона не встигає розкластися і не дає поживи рослинам", — каже господиня.Город біля дому господиня Наталія використовує для розсади, однак більшість культур, зокрема гарбузи й кабачки висаджує в полі."Цю ділянку тримаю під посадку квасолі, навіть тички не прибираю. А тут навмисно посаджені карликові дерева, щоб не займали багато місця.Біля своєї ділянки Наталія Боярчук облаштувала компостну яму, куди скидає органічні рештки з кухні, послід від тварин тощо, де все перегниває і пізніше використовується як добриво."Тут свіже, ось так виглядає, а через 3-4 роки буде виглядати так: ось виглядають ці всі хробаки каліфорнійські переробляють увесь цей компост", — говорить волинянка.Для зручності й контролю розсади Наталія Боярчук має журнал, у якому веде облік усіх рослин.Займаючись городництвом, говорить жінка, потрібно постійно вивчати сорти рослин, препарати, якими можна їх захищати від шкідників."Щоб не плутатися в тому, що посіваю – веду чіткий контроль: дати посіву. Головний мій помічник — це старший син і його побратими, і всі воїни, які дають мені змогу займатися цією справою, яку я люблю", — додала волинянка.

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