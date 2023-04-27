Обмежено придатних до служби почнуть у травні повторно викликати до ТЦК на медкомісію, - Міноборони

Обмежено придатних до служби почнуть у травні повторно викликати до ТЦК на медкомісію, - Міноборони
Через місяць, із середини травня, тих, хто був раніше визнаний обмежено придатним до служби, почнуть повторно викликати до територіальних центрів комплектування на медкомісію.

Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що президент підписав Закон №10313, який скасовує висновок ВЛК "обмежено придатний".

"Наразі триває погодження змін до 402 наказу. І з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби, тих людей, які були визнані обмежено придатними", – пояснив Гаврилюк.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони перезапустило електронну систему "Оберіг" та оцифрувало дані щодо чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ, в усіх регіонах України.

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Теги: Росія, Україна, війна, обмежено придатні
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