Водія, який у Рованцях збив на переході жінку, оштрафували на 850 гривень





Відповідну постанову ухвалив Луцький міськрайонний суд, пишуть



ДТП трапилася торік 21 листопада близько 18 години у Рованцях. На вулиці Європейській водій Citroen C4 Ярослав С. не надав переваги в русі жінці, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом, та скоїв на неї наїзд. У результаті автопригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження, а автомобіль зазнав механічних пошкоджень.



Дії Ярослава С. кваліфікували за статтею 124 КУпАП. Він у судовому засіданні свою вину визнав.



Окрім цього, вину водія у зазначеному правопорушенні доводять такі докази: постанова про закриття кримінального провадження, протокол огляду місця події, протоколи допиту свідків та висновки експерта.

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