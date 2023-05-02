Водія, який у Рованцях збив на переході жінку, оштрафували на 850 гривень
Сьогодні, 04:08
В обласному центрі Волині на 850 гривень оштрафували водія легковика, який збив жінку на пішохідному переході.
Відповідну постанову ухвалив Луцький міськрайонний суд, пишуть Волинські новини.
ДТП трапилася торік 21 листопада близько 18 години у Рованцях. На вулиці Європейській водій Citroen C4 Ярослав С. не надав переваги в русі жінці, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом, та скоїв на неї наїзд. У результаті автопригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження, а автомобіль зазнав механічних пошкоджень.
Дії Ярослава С. кваліфікували за статтею 124 КУпАП. Він у судовому засіданні свою вину визнав.
Окрім цього, вину водія у зазначеному правопорушенні доводять такі докази: постанова про закриття кримінального провадження, протокол огляду місця події, протоколи допиту свідків та висновки експерта.
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Відповідну постанову ухвалив Луцький міськрайонний суд, пишуть Волинські новини.
ДТП трапилася торік 21 листопада близько 18 години у Рованцях. На вулиці Європейській водій Citroen C4 Ярослав С. не надав переваги в русі жінці, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом, та скоїв на неї наїзд. У результаті автопригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження, а автомобіль зазнав механічних пошкоджень.
Дії Ярослава С. кваліфікували за статтею 124 КУпАП. Він у судовому засіданні свою вину визнав.
Окрім цього, вину водія у зазначеному правопорушенні доводять такі докази: постанова про закриття кримінального провадження, протокол огляду місця події, протоколи допиту свідків та висновки експерта.
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