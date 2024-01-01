Волинянка двічі потрапила в ТОП-5 спортсменок на цьогорічній Дефлімпіаді в Туреччині

Анастасія Смідюк, яка входить до складу національної дефлімпійської збірної, під час участі в Дефлімпійських іграх-2024 в турецькому місті Ерзурум двічі увійшла у топ-5 спортсменок в дисципліні "лижні перегони".



У випуску "Спортивне сузір'я Волині" департаменту культури, молоді та спорту Волинської облдержадміністрації спортсменка розповіла про шлях до професійного спорту, особливості тренувального процесу та подальші плани, пише



Лижний спорт — із 5 років



Лижним спортом Анастасія Смідюк займається 5 років, з яких у національній збірній уже 3 роки. Нині 22-річна волинянка є спортсменкою-інструктором штатної команди національної збірної команди України у видах спорту осіб з інвалідністю, багаторазовою чемпіонкою України з лижних перегонів і кандидатом у майстри спорту України з лижних перегонів серед осіб з порушеннями слуху.



Дівчина розповіла, що в дитинстві не думала, що професійно займатиметься спортом, проте любила їздити на велосипеді та грати у футбол. Вперше свої сили в лижному спорті спробувала, коли навчалася в 10 класі.



"З самого початку було важко", — тренер спортсменки



Тренер-викладач з лижних гонок та біатлону Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю, який також тренує Анастасію Смідюк, Микола Білера розповів: спершу було складно взаємодіяти, адже в спортсменки є порушення слуху і потрібно було налагоджувати комунікувати. З його слів,



"Я спочатку показував імітацію ходи на лижах, а вони повторювали. Потім я виправляв помилки. Коли чітко і не швидко говориш, то вони часто розуміли по губах. Я жестової мови не знаю, але коли показував "на мігах", то всі розуміли, що я хотів пояснити. З часом стало все просто", — зазначив тренер.



Зі слів Миколи Білери, основна проблема для тренувань — це відсутність сніжних зим на Волині в останні роки. "П’ять днів сніг полежить і тане. Тож здебільшого техніку шліфують на лижеролерах. Інвентар дуже важливий. Якщо поганий інвентар — це програш на змаганнях", — сказав заслужений тренер України.



Найважливішою нагородою для волинської спортсменки, з її слів, є медаль, котру здобула під час першої участі на чемпіонаті України, де посіла третє місце.



"Вона (нагорода — ред.) є найвагомішою, бо це було для мене неочікувано. Адже незначний був термін тренувань, змагань дуже мало було і такий для мене успіх був – бронза", — додала дівчина.



У змаганнях, світового рівня Анастасію, з її слів, вразила різноманітність учасників.



"Побачила, що є дуже багато глухих спортсменів, і направду здивувалася. Я намагалася з усіма перезнайомитися. Змагання були досить цікаві, я зрозуміла, що це не просто змагання – це боротьба. На чемпіонатах України нас було чотири спортсменки, з якими завжди боролися. Знали, в кого які є можливості, в якого які перспективи", — сказала учасниця дефлімпійських ігор.



"Поставила собі мету — досягати великих результатів", — волинянка Анастасія Смідюк



Як розповіла волинська лижниця, спорт змінив її життя і зробив серйознішою та відповідальнішою у всьому.



"Спорт для мене – це життя. Дуже багато є особливостей у цьому виді спорту. Раніше я не була захоплена лижами, думала, що це не моє. Але коли я стала ходити на тренування, то зрозуміла, що це все-таки воно. Тож продовжила тренування. І поставила собі мету – досягати великих результатів, бо я цього хочу", — сказала Анастасія Смідюк.



Волинянка додала, що продовжить інтенсивно тренуватися та готуватися до участі в наступних Дефлімпійських іграх.

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