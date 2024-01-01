Уночі сили ППО знищили 10 з 10 російських «шахедів» над Харківщиною





Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ.



"У ніч на 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області рф, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини, – ідеться у повідомленні".



Всі ворожі дрони були збиті на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 14 квітня українські сили ППО знищили на Харківщині усі 10 російських "Шахедів", які атакували Харківську область.Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ."У ніч на 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області рф, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини, – ідеться у повідомленні".Всі ворожі дрони були збиті на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.

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