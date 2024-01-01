Уночі сили ППО знищили 10 з 10 російських «шахедів» над Харківщиною

Уночі сили ППО знищили 10 з 10 російських «шахедів» над Харківщиною
У ніч на 14 квітня українські сили ППО знищили на Харківщині усі 10 російських "Шахедів", які атакували Харківську область.

Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області рф, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини, – ідеться у повідомленні".

Всі ворожі дрони були збиті на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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