Ще майже 900 окупантів знищили захисники за минулу добу





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 453650 (+890) осіб,



- танків ‒ 7174 (+5) од,



- бойових броньованих машин ‒ 13765 (+20) од,



- артилерійських систем – 11552 (+34) од,



- РСЗВ – 1046 (+1) од,



- засоби ППО ‒ 758 (+2) од,



- літаків – 347 (+0) од,



- гелікоптерів – 325 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9235 (+34),



- крилаті ракети ‒ 2089 (+1),



- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 15459 (+63) од,



- спеціальна техніка ‒ 1905 (+12)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 453 650 військових.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.24 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 453650 (+890) осіб,- танків ‒ 7174 (+5) од,- бойових броньованих машин ‒ 13765 (+20) од,- артилерійських систем – 11552 (+34) од,- РСЗВ – 1046 (+1) од,- засоби ППО ‒ 758 (+2) од,- літаків – 347 (+0) од,- гелікоптерів – 325 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9235 (+34),- крилаті ракети ‒ 2089 (+1),- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 15459 (+63) од,- спеціальна техніка ‒ 1905 (+12)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію