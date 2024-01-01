Ще майже 900 окупантів знищили захисники за минулу добу

Ще майже 900 окупантів знищили захисники за минулу добу
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 453 650 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 453650 (+890) осіб,

- танків ‒ 7174 (+5) од,

- бойових броньованих машин ‒ 13765 (+20) од,

- артилерійських систем – 11552 (+34) од,

- РСЗВ – 1046 (+1) од,

- засоби ППО ‒ 758 (+2) од,

- літаків – 347 (+0) од,

- гелікоптерів – 325 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9235 (+34),

- крилаті ракети ‒ 2089 (+1),

- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 15459 (+63) од,

- спеціальна техніка ‒ 1905 (+12)

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Теги: Росія, Україна, війна
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