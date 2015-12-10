«Українське сонце сходить за териконами на Донбасі»: звернення Сирського у 10-ту річницю початку АТО

«Українське сонце сходить за териконами на Донбасі»: звернення Сирського у 10-ту річницю початку АТО
​​Рівно 10 років тому, 14 квітня 2014 року, на виконання рішення РНБО розпочалася Антитерористична операція.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив на своїй сторінці у телеграм-каналі.

За його словами, оголошення Антитерористичної операції - стало реакцією на захоплення Слов’янська спецпідрозділом фсб рф на чолі з міжнародним злочинцем, за наказом очільника Кремля.

"З честю виконував обов’язки і начальника штабу Антитерористичної операції, і заступника керівника Антитерористичної операції, і керівника Антитерористичної операції.

Щиро дякую кожному українському захиснику і захисниці, які тоді, навесні 2014 року, стали до лав підрозділів Сил безпеки і оборони України, щоб захистити нашу Батьківщину від російських терористів та агресорів, які принесли на нашу землю страждання і смерть. Дякую кожному, хто захищав і захищає незалежність України.

Цього дня ми повинні згадати і пом’янути усіх українських захисників і захисниць, які поклали свої життя за свободу нашої держави у протистоянні російській навалі.

Вічна слава і вічна пам’ять нашим героям!

Боротьба триває.

Усі хто брав участь у Антитерористичній операції дуже добре засвоїли, що українське сонце сходить за териконами на Донбасі!

Ми робимо все, щоб звільнити нашу землю", - наголосив Сирський.

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Теги: АТО, річниця, Сирський
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