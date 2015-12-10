«Українське сонце сходить за териконами на Донбасі»: звернення Сирського у 10-ту річницю початку АТО





Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський



За його словами, оголошення Антитерористичної операції - стало реакцією на захоплення Слов’янська спецпідрозділом фсб рф на чолі з міжнародним злочинцем, за наказом очільника Кремля.



"З честю виконував обов’язки і начальника штабу Антитерористичної операції, і заступника керівника Антитерористичної операції, і керівника Антитерористичної операції.



Щиро дякую кожному українському захиснику і захисниці, які тоді, навесні 2014 року, стали до лав підрозділів Сил безпеки і оборони України, щоб захистити нашу Батьківщину від російських терористів та агресорів, які принесли на нашу землю страждання і смерть. Дякую кожному, хто захищав і захищає незалежність України.



Цього дня ми повинні згадати і пом’янути усіх українських захисників і захисниць, які поклали свої життя за свободу нашої держави у протистоянні російській навалі.



Вічна слава і вічна пам’ять нашим героям!



Боротьба триває.



Усі хто брав участь у Антитерористичній операції дуже добре засвоїли, що українське сонце сходить за териконами на Донбасі!



Ми робимо все, щоб звільнити нашу землю", - наголосив Сирський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ​​Рівно 10 років тому, 14 квітня 2014 року, на виконання рішення РНБО розпочалася Антитерористична операція.Про це Головнокомандувач ЗСУ повідомив на своїй сторінці у телеграм-каналі.За його словами, оголошення Антитерористичної операції - стало реакцією на захоплення Слов’янська спецпідрозділом фсб рф на чолі з міжнародним злочинцем, за наказом очільника Кремля."З честю виконував обов’язки і начальника штабу Антитерористичної операції, і заступника керівника Антитерористичної операції, і керівника Антитерористичної операції.Щиро дякую кожному українському захиснику і захисниці, які тоді, навесні 2014 року, стали до лав підрозділів Сил безпеки і оборони України, щоб захистити нашу Батьківщину від російських терористів та агресорів, які принесли на нашу землю страждання і смерть. Дякую кожному, хто захищав і захищає незалежність України.Цього дня ми повинні згадати і пом’янути усіх українських захисників і захисниць, які поклали свої життя за свободу нашої держави у протистоянні російській навалі.Вічна слава і вічна пам’ять нашим героям!Боротьба триває.Усі хто брав участь у Антитерористичній операції дуже добре засвоїли, що українське сонце сходить за териконами на Донбасі!Ми робимо все, щоб звільнити нашу землю", - наголосив Сирський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію