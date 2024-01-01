У Волинському драмтеатрі – справжня весна: лучан запрошують на вистави та святковий концерт, які відбудуться у травні





Про це



"У твоєму театрі – справжня весна! Будь її світлою частинкою!" - йдеться у дописі.



Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, мюзикли, трилери та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.



На основній сцені вистави розпочнуться о 17.00, а концерт "Вечір європейських мелодій" у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру – о 18.00.



Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концерту європейської музики, які відбудуться у травні.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці."У твоєму театрі – справжня весна! Будь її світлою частинкою!" - йдеться у дописі.Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, мюзикли, трилери та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.На основній сцені вистави розпочнуться о 17.00, а концерт "Вечір європейських мелодій" у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру – о 18.00.Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.

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