У Волинському драмтеатрі – справжня весна: лучан запрошують на вистави та святковий концерт, які відбудуться у травні
Сьогодні, 11:30
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концерту європейської музики, які відбудуться у травні.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
"У твоєму театрі – справжня весна! Будь її світлою частинкою!" - йдеться у дописі.
Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, мюзикли, трилери та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.
На основній сцені вистави розпочнуться о 17.00, а концерт "Вечір європейських мелодій" у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру – о 18.00.
Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.
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Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
"У твоєму театрі – справжня весна! Будь її світлою частинкою!" - йдеться у дописі.
Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, мюзикли, трилери та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.
На основній сцені вистави розпочнуться о 17.00, а концерт "Вечір європейських мелодій" у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру – о 18.00.
Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.
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