Іран за ніч випустив понад 300 ракет і безпілотників по Ізраїлю, 99% перехопила ППО





Про це Даніель Хагарі, передає Укрінформ із посиланням на The Times of Israel.



«Це дуже важливе стратегічне досягнення», - сказав він у ранковій заяві для преси.



За його словами, Іран запустив по Ізраїлю 170 безпілотників, і жоден з них не увійшов в ізраїльський повітряний простір. Всі вони були збиті за межами країни Ізраїлем та його союзниками.



Крім того, було запущено ще 30 крилатих ракет, але жодна з них не увійшла в повітряний простір Ізраїлю. За словами Хагарі, 25 з них були збиті ізраїльськими ВПС.



Також Хагарі стверджує, що Іран випустив 120 балістичних ракет по Ізраїлю. Багато з них були збиті системою ППО дальнього радіусу дії Arrow, хоча деяким ракетам вдалося обійти ізраїльську оборону і влучити в авіабазу Неватім на півдні Ізраїлю. Хагарі уточнив, що інфраструктурі в Неватімі було завдано незначної шкоди, але авіабаза працює в звичайному режимі.



«Іран думав, що зможе паралізувати базу і таким чином завдати шкоди нашим повітряним можливостям, але йому це не вдалося. Літаки ВПС продовжують злітати і сідати з бази і вирушати на наступальні і оборонні місії, в тому числі літаки "Адір" (F-35), які зараз повертаються з місії з оборони бази, і незабаром ви побачите, як вони приземляються», - сказав Хагарі.



Крім того, за його словами, під час атаки з Іраку та Ємену було запущено кілька безпілотників і ракет, хоча жодна з них не увійшла в повітряний простір Ізраїлю.



Видання з посиланням на управління аеропортів країни на пише, що Ізраїль знову відкрив повітряний простір через сім годин після його закриття через напад Ірану.



Як повідомляв Укрінформ, Іран у суботу завдав повітряного удару по Ізраїлю.



Президент США Джо Байден засудив Іран та його проксі-сили на території інших країн, які влаштували масштабну ракетно-повітряну атаку по Ізраїлю, та заявив, що у неділю обговорить із лідерами G7 спільну відповідь на дії Тегерана.



Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш рішуче засудив дії Ірану, який атакував Ізраїль, застерігши від появи масштабних військових зіткнень на Близькому Сході.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іран у ніч на 14 квітня під час масованої атаки на Ізраїль запустив понад 300 ракет і безпілотників по Ізраїлю, 99% яких було перехоплено силами ППО.Про це повідомив представник Армії оборони Ізраїлю, передає Укрінформ із посиланням на The Times of Israel.«Це дуже важливе стратегічне досягнення», - сказав він у ранковій заяві для преси.За його словами, Іран запустив по Ізраїлю 170 безпілотників, і жоден з них не увійшов в ізраїльський повітряний простір. Всі вони були збиті за межами країни Ізраїлем та його союзниками.Крім того, було запущено ще 30 крилатих ракет, але жодна з них не увійшла в повітряний простір Ізраїлю. За словами Хагарі, 25 з них були збиті ізраїльськими ВПС.Також Хагарі стверджує, що Іран випустив 120 балістичних ракет по Ізраїлю. Багато з них були збиті системою ППО дальнього радіусу дії Arrow, хоча деяким ракетам вдалося обійти ізраїльську оборону і влучити в авіабазу Неватім на півдні Ізраїлю. Хагарі уточнив, що інфраструктурі в Неватімі було завдано незначної шкоди, але авіабаза працює в звичайному режимі.«Іран думав, що зможе паралізувати базу і таким чином завдати шкоди нашим повітряним можливостям, але йому це не вдалося. Літаки ВПС продовжують злітати і сідати з бази і вирушати на наступальні і оборонні місії, в тому числі літаки "Адір" (F-35), які зараз повертаються з місії з оборони бази, і незабаром ви побачите, як вони приземляються», - сказав Хагарі.Крім того, за його словами, під час атаки з Іраку та Ємену було запущено кілька безпілотників і ракет, хоча жодна з них не увійшла в повітряний простір Ізраїлю.Видання з посиланням на управління аеропортів країни на пише, що Ізраїль знову відкрив повітряний простір через сім годин після його закриття через напад Ірану.Як повідомляв Укрінформ, Іран у суботу завдав повітряного удару по Ізраїлю.Президент СШАзасудив Іран та його проксі-сили на території інших країн, які влаштували масштабну ракетно-повітряну атаку по Ізраїлю, та заявив, що у неділю обговорить із лідерами G7 спільну відповідь на дії Тегерана.Генеральний секретар ООНрішуче засудив дії Ірану, який атакував Ізраїль, застерігши від появи масштабних військових зіткнень на Близькому Сході.

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