На Волині померла керівниця районного управління Міграційної служби

На Волині померла керівниця районного управління Міграційної служби
14 квітня відійшла у вічність багаторічна керівниця Рожищенського сектору Управління ДМС у Волинській області Валентина Сергіївна Лукашук.

Про це повідомили у Міграційній службі області.

"Колектив Міграційної служби Волині глибоко сумує і висловлює найщиріші співчуття сім’ї Валентини Сергіївни. Розділяємо біль втрати та зичимо рідним терпіння. Хай Господь прийме душу померлої в Царстві Небесному. Вічна памʼять!" - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Валентини Сергіївни!

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Теги: Волинь, міграційна служба, керівниця, смерть
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