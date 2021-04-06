На Волині померла керівниця районного управління Міграційної служби

Валентина Сергіївна Лукашук.



Про це повідомили у Міграційній службі області.



"Колектив Міграційної служби Волині глибоко сумує і висловлює найщиріші співчуття сім’ї Валентини Сергіївни. Розділяємо біль втрати та зичимо рідним терпіння. Хай Господь прийме душу померлої в Царстві Небесному. Вічна памʼять!" - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Валентини Сергіївни!

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