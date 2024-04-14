Британія та Франція допомагали відбивати атаку на Ізраїль

Британія та Франція допомагали відбивати атаку на Ізраїль
Військові Британії та Франції поруч із США допомагали Ізраїлю відбивати масований повітряний удар з боку Ірану та проіранських сил у сусідніх країнах в ніч на 14 квітня.

Про це повідомив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, якого цитують CNN, "Європейська правда".

"Ми тісно співпрацюємо із США, Британією та Францією, які долучалися сьогодні вночі. Наше партнерство завжди було близьким, але сьогодні це проявилося у дуже незвичний спосіб", – сказав Хагарі. Він не навів деталей про їхню участь.

The Times of Israel зазначає, що збивати іранські дрони допомагала також Йорданія, попри те, що жорстко критикувала Ізраїль за методи операції проти ХАМАС у секторі Гази. В офіційній заяві пояснили, що перехоплення цілей у своєму повітряному просторі здійснили "задля безпеки своїх громадян", -йдеться в повідомленні.

Президент США Джо Байден публічно сказав про те, що сили США у регіоні допомогли збити частину дронів і безпілотників, запущених Іраном по цілях на території Ізраїлю.

Неофіційно повідомляли, що США збили понад 70 повітряних цілей, для цього задіяли системи ППО на есмінцях та винищувачі.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран під час атаки 13-14 квітня випустив по Ізраїлю понад 200 ракет і безпілотників, більшу частину збила ППО та винищувачі. Понад 100 безпілотників, випущених Іраном, були збиті за межами ізраїльського повітряного простору.

Згодом уточнили, що загалом повітряних цілей було понад 300, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили. Частину пусків здійснили проіранські сили на території Іраку та Ємену.

Президент США Джо Байден у зв’язку з атакою збирав на обговорення безпекову команду і провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю. Також він заявив, що скликає на 14 квітня позачергову зустріч лідерів Групи семи, щоб скоординувати дипломатичну реакцію на атаку Ірану.

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Теги: Ізраїль, Франція, Британія
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