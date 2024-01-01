14-річний хлопець з аутизмом викладає англійську мову для однолітків у розмовному клубі в Луцьку

14-річний хлопець з аутизмом викладає англійську мову для однолітків у розмовному клубі в Луцьку
14-річний Марко Бихнюк із Луцька, який має аутизм, працює викладачем розмовного клубу з англійської мови для дітей з інвалідністю.

Проводити заняття для однолітків з особливими освітніми потребами хлопцю запропонувала начальниця управління соціальних служб, сім’ї та молоді Луцької міськради Ліна Галан. Марко розповів Суспільному: зрадів та відразу погодився.

Розмовний клуб з англійської мови діє в Луцьку понад місяць. Правильній вимові слів та популярним фразам для спілкування навчає з допомогою різних ігор.

"Він такий, як ми"

9-річна Домініка англійську мову вивчає у школі. Але цього, з її слів, недостатньо. Тому відвідує заняття, які проводить Марко.

"Мені ці заняття допоможуть краще знати англійську і я зможу спілкуватися з людьми англійською мовою", — каже Домініка.

Вперше на розмовний клуб прийшла 12-річна Христина. Зі слів дівчини, заняття їй сподобалося, бо Марко зрозуміло все пояснює.

"Він такий, як ми. Тому легко сприймаємо інформацію. Планую сюди ходити, щоб вивчити англійську та розмовляти нею", — говорить Христина.

"Я зрозуміла, що він ніколи не буде таким, як інші"

Діагноз "аутизм" лікарі встановили, коли Маркові було шість років, розповідає його мама Аліна Мартинова. Зізнається: якби знала про цю хворобу раніше, то б відразу звернула увагу на особливу поведінку сина.

"Всі говорили: яка спокійна дитина. Я відчувала, що щось не те. Але мене заспокоювали: хлопчик заговорить пізніше. Розпач прийшов тоді, коли я зрозуміла, що він ніколи не буде таким, як інші", — каже жінка.
14-річний хлопець з аутизмом викладає англійську мову для однолітків у розмовному клубі в Луцьку

Зі слів мами, рухатися далі та не опускати руки сили їй давав сам Марко.

"Ми не займалися з ним спеціально"

Після численних реабілітацій, попри невтішні прогнози лікарів, Марко Бихнюк почав розмовляти не лише рідною, а й іноземною мовою.

"Я сам вчив англійську. Було дуже легко запам'ятати слова, і всі англійські слова я знаю ще сьогодні", — говорить Марко.

Саме англійською мовою батьки з дитинства включали йому замість мультфільмів розвивальні відео.

"Він сам себе зробив, тому що ми не займалися з ним спеціально. Наша заслуга тільки в тому, що ми йому не заважали", — каже мама Марка.

Марко зізнається: вчитель він не строгий, після занять хвалить дітей за старання і навіть ставить оцінки.

"І мені, і дітям цікаво. Тим паче, що англійська мова є однією з популярних мов всього світу", — каже хлопець.

"Дітьми з аутизмом треба займатися"

Понад 100 дітей з діагнозом "аутизм" перебуває зараз на обліку у Луцькій міській дитячій поліклініці, каже директорка медзакладу Оксана Лєщинська. З її слів, завдяки спеціальним методикам реабілітації ця хвороба не є вироком.

"Дітьми з аутизмом треба займатися, треба їх розвивати, треба до них шукати підходи. І тоді дитина буде соціалізована, і сім'ї буде легше", — говорить Оксана Лєщинська.

Розмовний клуб діє у нещодавно відкритому просторі для дітей у Луцьку. За слова Марка Бихнюка, викладатиме англійську та ділитиметься своїми знаннями, поки буде потреба.

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Теги: лучанин, аутизм, англійська мова
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