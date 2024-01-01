Виконували завдання під нальотом російської авіації: поліцейському батальйону «Захід» – 2 роки
Сьогодні, 12:04
Зведеному батальйону Національної поліції України «Захід» - 2 роки.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Підрозділ був сформований з поліцейських-добровольців у квітні 2022 року. Усі вони тоді прийняли рішення стати на захист рідної землі.
"За два роки бійці "Заходу" продемонстрували силу та витримку, мужність та відвагу.
Вони пройшли чимало випробувань і продовжують робити для перемоги все від них залежне.
Під час визволення населених пунктів Харківщини правоохоронці здійснювали бойові завдання під нальотом російської авіації, що скидала фугасні бомби.
Вони заглиблювались в тил ворогів, виконуючи штурмові дії та інші поставлені задачі.
Реалізовували стабілізаційні заходи на звільнених і деокупованих територіях, допомагали людям", - йдеться в повідомленні.
За цей час поліцейські «Заходу» працювали у взаємодії з підрозділами Головного управління розвідки, Сил Спеціальних Операцій, Збройних Сил України та інших Сил оборони держави.
За звільнення українських населених пунктів і якісне виконання бойових завдань чимало з них отримали високі нагороди та відзнаки.
Нині поліцейські батальйону «Захід» несуть службу на Донеччині, працюючи з 120- та 80-міліметровими мінометами, автоматичними гранатометами, fpv-дронами, мають групу аеророзвідки, знищують окупантів та їхню бойову техніку, виконують завдання разом з іншими Силами оборони.
Бійці батальйону «Захід» здобули високий авторитет і продовжують боротись проти окупантів, захищаючи Україну
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Підрозділ був сформований з поліцейських-добровольців у квітні 2022 року. Усі вони тоді прийняли рішення стати на захист рідної землі.
"За два роки бійці "Заходу" продемонстрували силу та витримку, мужність та відвагу.
Вони пройшли чимало випробувань і продовжують робити для перемоги все від них залежне.
Під час визволення населених пунктів Харківщини правоохоронці здійснювали бойові завдання під нальотом російської авіації, що скидала фугасні бомби.
Вони заглиблювались в тил ворогів, виконуючи штурмові дії та інші поставлені задачі.
Реалізовували стабілізаційні заходи на звільнених і деокупованих територіях, допомагали людям", - йдеться в повідомленні.
За цей час поліцейські «Заходу» працювали у взаємодії з підрозділами Головного управління розвідки, Сил Спеціальних Операцій, Збройних Сил України та інших Сил оборони держави.
За звільнення українських населених пунктів і якісне виконання бойових завдань чимало з них отримали високі нагороди та відзнаки.
Нині поліцейські батальйону «Захід» несуть службу на Донеччині, працюючи з 120- та 80-міліметровими мінометами, автоматичними гранатометами, fpv-дронами, мають групу аеророзвідки, знищують окупантів та їхню бойову техніку, виконують завдання разом з іншими Силами оборони.
Бійці батальйону «Захід» здобули високий авторитет і продовжують боротись проти окупантів, захищаючи Україну
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