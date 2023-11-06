На Волині зіткнулися два автомобілі





Про це повідомили у ДСНС Волині.



На місце події прибули рятувальники групи аварійно-рятувальних робіт та відділення 1 ДПРЧ м. Луцьк.



До їх прибуття водій та 2 пасажирів автобіля Daewoo Lanos самостійно змогли вибратися з автомобіля. Домедична допомога не надавалася.



Рятувальники деблокували автомобіль, відключили акумуляторну батарею та провели огляд території.



Водія іншого автомобіля не виявили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 13 квітня, о 20:58 до надзвичайників від диспечера служби 103 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у с. Жидичин на об‘їздній трасі Київ-Ковель-Чернівці-Тереблече.Про це повідомили у ДСНС Волині.На місце події прибули рятувальники групи аварійно-рятувальних робіт та відділення 1 ДПРЧ м. Луцьк.До їх прибуття водій та 2 пасажирів автобіля Daewoo Lanos самостійно змогли вибратися з автомобіля. Домедична допомога не надавалася.Рятувальники деблокували автомобіль, відключили акумуляторну батарею та провели огляд території.Водія іншого автомобіля не виявили.

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