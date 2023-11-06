На Волині зіткнулися два автомобілі

На Волині зіткнулися два автомобілі
Вчора, 13 квітня, о 20:58 до надзвичайників від диспечера служби 103 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у с. Жидичин на об‘їздній трасі Київ-Ковель-Чернівці-Тереблече.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

На місце події прибули рятувальники групи аварійно-рятувальних робіт та відділення 1 ДПРЧ м. Луцьк.

До їх прибуття водій та 2 пасажирів автобіля Daewoo Lanos самостійно змогли вибратися з автомобіля. Домедична допомога не надавалася.

Рятувальники деблокували автомобіль, відключили акумуляторну батарею та провели огляд території.
На Волині зіткнулися два автомобілі

Водія іншого автомобіля не виявили.

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Теги: Волинь, ДТП, автомобілі
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