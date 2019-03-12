«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



Спеціально до відкриття упродовж цих вихідних (субота, 8 червня, і неділя, 9 червня) в комплексі підготували подарунки: всім діткам, які зайдуть на басейн – в подарунок морозиво-ріжок. А дорослим – келих пива або просекко на вибір!



В адміністрації запевняють, що кожен відвідувач дійсно оцінить оновлення і додатковий комфорт, який створили в комплексі.



Звичайно, очевидною перевагою «РОТОНДИ» є її розташування – просто в центрі Луцька. Не треба нікуди їхати – 2 кроки і комфортний відпочинок на басейні ваш!



Особливо цікавим та оригінальним стане святкування дитячого дня народження в «РОТОНДІ»!



Тут для іменинників обіцяють безкоштовне купання, спеціальне меню, святковий декор зони святкування, а також веселу «гавайську» вечірку з аніматорами в басейні та квестом у парку!



Працює комплекс в приватному режимі, тобто потрапити до нього можна, тільки придбавши квиток на день. Зона кафе працює також тільки для відвідувачів басейну.



Які оновлення?

Оновлення цього сезону передусім стосуються самого басейну, якому надали нового оздоблення, а що найголовніше – встановили нову потужну систему фільтрації і підготовки води. Тепер тут 3 рівні фільтрації з потужними насосами, що забезпечить м’яку та завжди чисту водичку в басейні.



А ще тепер в «РОТОНДІ» басейн з підігрівом, завдяки встановленим тепловим насосам, що гарантує температуру води 26-28 градусів за будь-якої погоди. Тому будьте впевнені: навіть якщо на вулиці погода не дуже, вода в басейні «РОТОНДА» завжди буде тепла!



Серед оновлень також і система водопідготовки води в душових. Завдяки цьому, як жартують у адміністрації, воду з душу можна навіть пити. Ну і звичайно, шкіра після миття в такому душі буде м’яка і шовковиста.



Цього року також розширили зону шезлонгів та пляжного відпочинку. За невелику додаткову оплату можна розміститися на лежаках в зоні «Преміум» або взяли в оренду на день спеціальне бунгало на 3 або 5 осіб із велетенським шезлонгом-ліжком.



А що по тарифах?

У «РОТОНДІ» – найдемократичніші ціни серед всіх аналогів у місті і передмісті. День відпочинку для дитини коштуватиме лишень від 300 грн., а для дорослих – від 380 грн. Що важливо, за ці гроші ви, окрім комфорту, отримаєте також гарантовано шезлонг, матрацик на нього і шафку для речей.



Додатково також можна придбати або взяти на день рушник, плавальний круг або нарукавники, індивідуальну парасольку від сонця, ба навіть придбати шльопанці та купальник або плавки. Тому навіть якщо ви гуляли в парку і вирішили скупатися – на «РОТОНДІ» все є.



А що в меню?

Біля зони відпочинку та засмаги розташоване міні-кафе, де ви можете придбати за дууууже помірними цінами піцу, хотдог, картоплю фрі, нагетси, а також свіжі овочі, фрукти, млинці з сиром або яблуками, морозиво, десерт моті.



На барі – повна карта: від кави і соків до елітних алкогольних напоїв. Теж, до речі, за приємними цінами.



Ось деякі з цін: піца – 120 грн., хот-дог французький – 85 грн., натуральні курячі нагетси – 99 грн., картопля фрі – 65 грн., млинці – 85 грн., закуски до пива – від 35 грн., лимонади – 60 грн., сік – 24 грн. (склянка), коктейлі – 120 грн., пиво – від 60 грн., горілка – 30 грн. (50мл), віскі, ром – від 70 грн. (50 мл)



Детальніше з тарифами, графіком роботи та меню можна ознайомитися в групах «РОТОНДИ» на Facebook або Instagram, на сайті rotonda.lutsk.ua



Бронювання шезлонгів – за телефоном +380501736858



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже цієї суботи, 8 червня, відбудеться відкриття оновленого народного пляжного клубу з басейном « РОТОНДА » у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку.Про це повідомляє адміністрація закладу.Спеціально до відкриття упродовж цих вихідних (субота, 8 червня, і неділя, 9 червня) в комплексі підготували подарунки: всім діткам, які зайдуть на басейн – в подарунок морозиво-ріжок. А дорослим – келих пива або просекко на вибір!В адміністрації запевняють, що кожен відвідувач дійсно оцінить оновлення і додатковий комфорт, який створили в комплексі.Звичайно, очевидною перевагою «РОТОНДИ» є її розташування – просто в центрі Луцька. Не треба нікуди їхати – 2 кроки і комфортний відпочинок на басейні ваш!Особливо цікавим та оригінальним стане святкування дитячого дня народження в «РОТОНДІ»!Тут для іменинників обіцяють безкоштовне купання, спеціальне меню, святковий декор зони святкування, а також веселу «гавайську» вечірку з аніматорами в басейні та квестом у парку!Працює комплекс в приватному режимі, тобто потрапити до нього можна, тільки придбавши квиток на день. Зона кафе працює також тільки для відвідувачів басейну.Оновлення цього сезону передусім стосуються самого басейну, якому надали нового оздоблення, а що найголовніше – встановили нову потужну систему фільтрації і підготовки води. Тепер тут 3 рівні фільтрації з потужними насосами, що забезпечить м’яку та завжди чисту водичку в басейні.А ще тепер в «РОТОНДІ» басейн з підігрівом, завдяки встановленим тепловим насосам, що гарантує температуру води 26-28 градусів за будь-якої погоди. Тому будьте впевнені: навіть якщо на вулиці погода не дуже, вода в басейні «РОТОНДА» завжди буде тепла!Серед оновлень також і система водопідготовки води в душових. Завдяки цьому, як жартують у адміністрації, воду з душу можна навіть пити. Ну і звичайно, шкіра після миття в такому душі буде м’яка і шовковиста.Цього року також розширили зону шезлонгів та пляжного відпочинку. За невелику додаткову оплату можна розміститися на лежаках в зоні «Преміум» або взяли в оренду на день спеціальне бунгало на 3 або 5 осіб із велетенським шезлонгом-ліжком.У «РОТОНДІ» – найдемократичніші ціни серед всіх аналогів у місті і передмісті. День відпочинку для дитини коштуватиме лишень від 300 грн., а для дорослих – від 380 грн. Що важливо, за ці гроші ви, окрім комфорту, отримаєте також гарантовано шезлонг, матрацик на нього і шафку для речей.Додатково також можна придбати або взяти на день рушник, плавальний круг або нарукавники, індивідуальну парасольку від сонця, ба навіть придбати шльопанці та купальник або плавки. Тому навіть якщо ви гуляли в парку і вирішили скупатися – на «РОТОНДІ» все є.Біля зони відпочинку та засмаги розташоване міні-кафе, де ви можете придбати за дууууже помірними цінами піцу, хотдог, картоплю фрі, нагетси, а також свіжі овочі, фрукти, млинці з сиром або яблуками, морозиво, десерт моті.На барі – повна карта: від кави і соків до елітних алкогольних напоїв. Теж, до речі, за приємними цінами.Ось деякі з цін: піца – 120 грн., хот-дог французький – 85 грн., натуральні курячі нагетси – 99 грн., картопля фрі – 65 грн., млинці – 85 грн., закуски до пива – від 35 грн., лимонади – 60 грн., сік – 24 грн. (склянка), коктейлі – 120 грн., пиво – від 60 грн., горілка – 30 грн. (50мл), віскі, ром – від 70 грн. (50 мл)

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