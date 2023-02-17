«Донатити — обов'язок кожного»: пенсіонерка з Луцька освоює подарований ГУР планшет

«Донатити — обов'язок кожного»: пенсіонерка з Луцька освоює подарований ГУР планшет
81-річна пенсіонерка з Луцька Тамара Лазаренко, яка за допомогу армії отримала подяку від начальника Головного управління розвідки (ГУР) Кирила Буданова, освоює подарований розвідниками планшет.

Суспільному жінка розповіла: щомісяця, з кожної пенсії донатить на потреби військових. Як це відбувається на телефон відзняла її онука, відео стало популярним, його побачили і в ГУР.

Відзнаку жінці особисто вручив речник ГУР Андрій Юсов. "Я ж тільки вчора його бачила по телевізору, а тут він у мене в квартирі... У мене було дуже велике здивування", — пригадує Тамара Лазаренко зустріч з розвідником і додає, що така увага її надихнула ще більше допомагати армії.

Пенсіонерка каже, що почала донатити від початку повномасштабного вторгнення. Спершу виїхала до Польщі, але через місяць повернулася. "Я не могла там бути, — говорить жінка. — Постійно думала, а як там в Маріуполі, як важко азовцям і іншим військовим. Приїхала і почала донатити — це обов'язок кожного".

Кожен донат пенсіонерка записує у спеціальний зошит, де також зберігає банківські рахунки різних підрозділів сил спеціальних операцій. Донатить двічі на місяць: одразу після пенсії і перед наступною, якщо вдалося щось заощадити.

Зі слів Тамари Лазаренко, найбільше з її пенсії, яку отримує за чоловіка військового, завжди перепадає розвідникам: "Тим по 100, а ГУРу — 300. Це, як мама принесла смаколики і вона всім дає, а меншому-любімчіку трошки більше, бо в ГУР дуже круті дрони".

Після розголосу Тамару Лазаренко іноді впізнають на вулиці. Жінка каже: сподівається, що її приклад спонукатиме українців більше допомагати військовим.

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Теги: донати, пенсіонерка, Луцьк
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