«Донатити — обов'язок кожного»: пенсіонерка з Луцька освоює подарований ГУР планшет

Тамара Лазаренко, яка за допомогу армії отримала подяку від начальника Головного управління розвідки (ГУР) Кирила Буданова, освоює подарований розвідниками планшет.







Відзнаку жінці особисто вручив речник ГУР Андрій Юсов. "Я ж тільки вчора його бачила по телевізору, а тут він у мене в квартирі... У мене було дуже велике здивування", — пригадує Тамара Лазаренко зустріч з розвідником і додає, що така увага її надихнула ще більше допомагати армії.



Пенсіонерка каже, що почала донатити від початку повномасштабного вторгнення. Спершу виїхала до Польщі, але через місяць повернулася. "Я не могла там бути, — говорить жінка. — Постійно думала, а як там в Маріуполі, як важко азовцям і іншим військовим. Приїхала і почала донатити — це обов'язок кожного".



Кожен донат пенсіонерка записує у спеціальний зошит, де також зберігає банківські рахунки різних підрозділів сил спеціальних операцій. Донатить двічі на місяць: одразу після пенсії і перед наступною, якщо вдалося щось заощадити.



Зі слів Тамари Лазаренко, найбільше з її пенсії, яку отримує за чоловіка військового, завжди перепадає розвідникам: "Тим по 100, а ГУРу — 300. Це, як мама принесла смаколики і вона всім дає, а меншому-любімчіку трошки більше, бо в ГУР дуже круті дрони".



Після розголосу Тамару Лазаренко іноді впізнають на вулиці. Жінка каже: сподівається, що її приклад спонукатиме українців більше допомагати військовим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 81-річна пенсіонерка з Луцька, яка за допомогу армії отримала подяку від начальника Головного управління розвідки (ГУР), освоює подарований розвідниками планшет. Суспільному жінка розповіла: щомісяця, з кожної пенсії донатить на потреби військових. Як це відбувається на телефон відзняла її онука, відео стало популярним, його побачили і в ГУР.Відзнаку жінці особисто вручив речник ГУР Андрій Юсов. "Я ж тільки вчора його бачила по телевізору, а тут він у мене в квартирі... У мене було дуже велике здивування", — пригадує Тамара Лазаренко зустріч з розвідником і додає, що така увага її надихнула ще більше допомагати армії.Пенсіонерка каже, що почала донатити від початку повномасштабного вторгнення. Спершу виїхала до Польщі, але через місяць повернулася. "Я не могла там бути, — говорить жінка. — Постійно думала, а як там в Маріуполі, як важко азовцям і іншим військовим. Приїхала і почала донатити — це обов'язок кожного".Кожен донат пенсіонерка записує у спеціальний зошит, де також зберігає банківські рахунки різних підрозділів сил спеціальних операцій. Донатить двічі на місяць: одразу після пенсії і перед наступною, якщо вдалося щось заощадити.Зі слів Тамари Лазаренко, найбільше з її пенсії, яку отримує за чоловіка військового, завжди перепадає розвідникам: "Тим по 100, а ГУРу — 300. Це, як мама принесла смаколики і вона всім дає, а меншому-любімчіку трошки більше, бо в ГУР дуже круті дрони".Після розголосу Тамару Лазаренко іноді впізнають на вулиці. Жінка каже: сподівається, що її приклад спонукатиме українців більше допомагати військовим.

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