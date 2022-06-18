Скільки коштують чорниці та суниці на волинському ринку

Скільки коштують чорниці та суниці на волинському ринку
На Волині активно продають лісову чорницю. До вибору покупців є чимало ягоди.

Про це пише Район.Любомль.

Ціни у Любомлі на чорницю стартують від 40-45 гривень за півлітри ягід. За літрову банку чорниці просять 80-100 гривень, як у якого продавця.

Цьогорічний травень був посушливий, і ягід у лісах не дуже багато та й розмір її невеликий – кажуть збирачі чорниці. Тож, ймовірно, за тижнів два-три поласувати ягодами вже не вдасться.

Також на ринку продають лісову суницю. Півлітрова банка ягід коштує 100 гривень.

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Теги: ягоди, ціни, ринок
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