Скільки коштують чорниці та суниці на волинському ринку
Сьогодні, 05:15
На Волині активно продають лісову чорницю. До вибору покупців є чимало ягоди.
Про це пише Район.Любомль.
Ціни у Любомлі на чорницю стартують від 40-45 гривень за півлітри ягід. За літрову банку чорниці просять 80-100 гривень, як у якого продавця.
Цьогорічний травень був посушливий, і ягід у лісах не дуже багато та й розмір її невеликий – кажуть збирачі чорниці. Тож, ймовірно, за тижнів два-три поласувати ягодами вже не вдасться.
Також на ринку продають лісову суницю. Півлітрова банка ягід коштує 100 гривень.
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Про це пише Район.Любомль.
Ціни у Любомлі на чорницю стартують від 40-45 гривень за півлітри ягід. За літрову банку чорниці просять 80-100 гривень, як у якого продавця.
Цьогорічний травень був посушливий, і ягід у лісах не дуже багато та й розмір її невеликий – кажуть збирачі чорниці. Тож, ймовірно, за тижнів два-три поласувати ягодами вже не вдасться.
Також на ринку продають лісову суницю. Півлітрова банка ягід коштує 100 гривень.
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