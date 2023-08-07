Скільки коштують свіжі гриби у Луцьку на базарі

Скільки коштують свіжі гриби у Луцьку на базарі
На Волині розпочався сезон грибів. Поки одні самостійно ходять на «тихе полювання», то інші шукають продавців грибів на ринку.

Яка цьогоріч ціна на гриби, та чи є великий вибір у Луцьку на базарі дізнавалися журналісти телеканалу «КонкурентTV».

Скільки коштують гриби на базарі у Луцьку
В основному на базарі зараз продають лисички.

За лисички на базарі просять 110 гривень за літр. Зібрані на Маневиччині.

За білі гриби продавчиня просила 150 гривень.

Інший продавець лисички просить 100 гривень за півлітрову банку та 150 гривень за літрову.


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Теги: гриби, ціни, Луцьк
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