Скільки коштують свіжі гриби у Луцьку на базарі





Яка цьогоріч ціна на гриби, та чи є великий вибір у Луцьку на базарі дізнавалися журналісти телеканалу



Скільки коштують гриби на базарі у Луцьку

В основному на базарі зараз продають лисички.



За лисички на базарі просять 110 гривень за літр. Зібрані на Маневиччині.



За білі гриби продавчиня просила 150 гривень.



Інший продавець лисички просить 100 гривень за півлітрову банку та 150 гривень за літрову.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині розпочався сезон грибів. Поки одні самостійно ходять на «тихе полювання», то інші шукають продавців грибів на ринку.Яка цьогоріч ціна на гриби, та чи є великий вибір у Луцьку на базарі дізнавалися журналісти телеканалу «КонкурентTV» Скільки коштують гриби на базарі у ЛуцькуВ основному на базарі зараз продають лисички.За лисички на базарі просять 110 гривень за літр. Зібрані на Маневиччині.За білі гриби продавчиня просила 150 гривень.Інший продавець лисички просить 100 гривень за півлітрову банку та 150 гривень за літрову.

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