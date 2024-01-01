За ухилення від призову волинянина засудили на три роки позбавлення волі





Згідно з вироком Камінь-Каширського районного суду, чоловіка визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, передає



Як пояснив засуджений під час судового засідання, він не з`явився до пункту збору, бо у 2022 році вже був на полігоні, але тоді посадові особи повідомили йому, що він може повертатися додому, адже не придатний до служби.



У жовтні, листопаді і грудні 2022 року йому повторно вручали повістки про виклик до районного терцентру комплектування та соцпідтримки. Чоловік розповів: щоразу з'являвся за повісткою, але його щоразу відправляли додому.



"Крім того, у 2022 році через кожних 10 днів його доставляли на полігони, однак повертали назад як такого, який не придатний до служби", — йдеться у вироку.



Зі слів чоловіка, після отримання чергової повістки, він подумав, що ситуація повториться і не з'явився у пункт збору.



Вирок підлягає оскарженню у апеляційному суді, зазначили в ухвалі Камінь-Каширського суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянина засудили на три роки позбавлення волі за ухиляння від призову. Після проходження ВЛК він був визнаний придатним до служби, а 2 серпня 2023 без поважних причин не з'явився до пункту збору.Згідно з вироком Камінь-Каширського районного суду, чоловіка визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, передає "Суспільне" Як пояснив засуджений під час судового засідання, він не з`явився до пункту збору, бо у 2022 році вже був на полігоні, але тоді посадові особи повідомили йому, що він може повертатися додому, адже не придатний до служби.У жовтні, листопаді і грудні 2022 року йому повторно вручали повістки про виклик до районного терцентру комплектування та соцпідтримки. Чоловік розповів: щоразу з'являвся за повісткою, але його щоразу відправляли додому."Крім того, у 2022 році через кожних 10 днів його доставляли на полігони, однак повертали назад як такого, який не придатний до служби", — йдеться у вироку.Зі слів чоловіка, після отримання чергової повістки, він подумав, що ситуація повториться і не з'явився у пункт збору.Вирок підлягає оскарженню у апеляційному суді, зазначили в ухвалі Камінь-Каширського суду.

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