За ухилення від призову волинянина засудили на три роки позбавлення волі

За ухилення від призову волинянина засудили на три роки позбавлення волі
Волинянина засудили на три роки позбавлення волі за ухиляння від призову. Після проходження ВЛК він був визнаний придатним до служби, а 2 серпня 2023 без поважних причин не з'явився до пункту збору.

Згідно з вироком Камінь-Каширського районного суду, чоловіка визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, передає "Суспільне".

Як пояснив засуджений під час судового засідання, він не з`явився до пункту збору, бо у 2022 році вже був на полігоні, але тоді посадові особи повідомили йому, що він може повертатися додому, адже не придатний до служби.

У жовтні, листопаді і грудні 2022 року йому повторно вручали повістки про виклик до районного терцентру комплектування та соцпідтримки. Чоловік розповів: щоразу з'являвся за повісткою, але його щоразу відправляли додому.

"Крім того, у 2022 році через кожних 10 днів його доставляли на полігони, однак повертали назад як такого, який не придатний до служби", — йдеться у вироку.

Зі слів чоловіка, після отримання чергової повістки, він подумав, що ситуація повториться і не з'явився у пункт збору.

Вирок підлягає оскарженню у апеляційному суді, зазначили в ухвалі Камінь-Каширського суду.

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Теги: суд, покарання, ухилянт
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