На Волині п'ятий рік триває карантин через американського білого метелика. Як борються зі шкідником

На Волині п'ятий рік триває карантин через американського білого метелика. Як борються зі шкідником
На Волині п'ятий рік триває карантин через нашестя американського білого метелика. Вперше шкідника виявили у 2019 році у місті Рожище.

З того часу двічі на рік: влітку та восени фітослужба проводить лабораторні дослідження. Останнє було на початку червня 2024 року, фахівці вкотре підтвердили наявність метелика, розповіла у коментарі Суспільному начальниця відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби в області Ірина Хайдукова.

Зі слів посадовиці, наразі карантин через шкідника діє у 44 селах Волинської області на площі понад 44 тисячі 306 гектарів.

"У порівнянні з минулим роком площа ураження білим метеликом не зросла. Найбільше таких населених пунктів — у Луцькому районі. Тут мешканці 42 сіл потерпають через шкідника. Ще карантин запроваджений по одному селі в Камінь-Каширському і Ковельському районах", — каже Ірина Хайдукова.
Американський білий метелик — це агресивний шкідник, що пошкоджує понад 250 видів плодових, декоративних, лісових дерев, особливо полюбляє шовковицю, клен, волоський горіх, плодові дерева.

Ліквідація цього метелика хімічними препаратами, каже Ірина Хайдукова, є проблематичною через санітарну зону у населених пунктах, а також з технічних причин, бо для обприскування дерев необхідна спецтехніка.

"На деревах наразі добре видно павутинні гнізда, де живе та харчується гусінь цього шкідника. Поки гусінь ще не залялькувалася, саме у цій фазі її треба знищувати. Волинянам раджу зрізувати або спалювати гілки з гніздами. Зволікати не варто, інакше шкідник розмножиться і за рік може повністю знищити рослину", — говорить фахівчиня.

Карантин в області через нашестя американського білого метелика можуть зняти лише у тому випадку, якщо впродовж п'яти років не буде зафіксовано наявності шкідника, додала начальниця відділу карантину рослин.

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Теги: карантин, Волинь, метелик
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