На Волині п'ятий рік триває карантин через американського білого метелика. Як борються зі шкідником





З того часу двічі на рік: влітку та восени фітослужба проводить лабораторні дослідження. Останнє було на початку червня 2024 року, фахівці вкотре підтвердили наявність метелика, розповіла у коментарі Ірина Хайдукова.



Зі слів посадовиці, наразі карантин через шкідника діє у 44 селах Волинської області на площі понад 44 тисячі 306 гектарів.



"У порівнянні з минулим роком площа ураження білим метеликом не зросла. Найбільше таких населених пунктів — у Луцькому районі. Тут мешканці 42 сіл потерпають через шкідника. Ще карантин запроваджений по одному селі в Камінь-Каширському і Ковельському районах", — каже Ірина Хайдукова.

Американський білий метелик — це агресивний шкідник, що пошкоджує понад 250 видів плодових, декоративних, лісових дерев, особливо полюбляє шовковицю, клен, волоський горіх, плодові дерева.



Ліквідація цього метелика хімічними препаратами, каже Ірина Хайдукова, є проблематичною через санітарну зону у населених пунктах, а також з технічних причин, бо для обприскування дерев необхідна спецтехніка.



"На деревах наразі добре видно павутинні гнізда, де живе та харчується гусінь цього шкідника. Поки гусінь ще не залялькувалася, саме у цій фазі її треба знищувати. Волинянам раджу зрізувати або спалювати гілки з гніздами. Зволікати не варто, інакше шкідник розмножиться і за рік може повністю знищити рослину", — говорить фахівчиня.



Карантин в області через нашестя американського білого метелика можуть зняти лише у тому випадку, якщо впродовж п'яти років не буде зафіксовано наявності шкідника, додала начальниця відділу карантину рослин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині п'ятий рік триває карантин через нашестя американського білого метелика. Вперше шкідника виявили у 2019 році у місті Рожище.З того часу двічі на рік: влітку та восени фітослужба проводить лабораторні дослідження. Останнє було на початку червня 2024 року, фахівці вкотре підтвердили наявність метелика, розповіла у коментарі Суспільному начальниця відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби в областіЗі слів посадовиці, наразі карантин через шкідника діє у 44 селах Волинської області на площі понад 44 тисячі 306 гектарів."У порівнянні з минулим роком площа ураження білим метеликом не зросла. Найбільше таких населених пунктів — у Луцькому районі. Тут мешканці 42 сіл потерпають через шкідника. Ще карантин запроваджений по одному селі в Камінь-Каширському і Ковельському районах", — каже Ірина Хайдукова.Американський білий метелик — це агресивний шкідник, що пошкоджує понад 250 видів плодових, декоративних, лісових дерев, особливо полюбляє шовковицю, клен, волоський горіх, плодові дерева.Ліквідація цього метелика хімічними препаратами, каже Ірина Хайдукова, є проблематичною через санітарну зону у населених пунктах, а також з технічних причин, бо для обприскування дерев необхідна спецтехніка."На деревах наразі добре видно павутинні гнізда, де живе та харчується гусінь цього шкідника. Поки гусінь ще не залялькувалася, саме у цій фазі її треба знищувати. Волинянам раджу зрізувати або спалювати гілки з гніздами. Зволікати не варто, інакше шкідник розмножиться і за рік може повністю знищити рослину", — говорить фахівчиня.Карантин в області через нашестя американського білого метелика можуть зняти лише у тому випадку, якщо впродовж п'яти років не буде зафіксовано наявності шкідника, додала начальниця відділу карантину рослин.

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