На Волині врятували лисеня, яке продавали для притравки мисливських собак

На Волині врятували лисеня, яке продавали для притравки мисливських собак
На Волині мисливець мав намір продати на притравку для мисливських собак знайдене лисеня.

Про це йдеться у пільноті «Домівка Врятованих Тварин», передає "Конкурент".

На Волині мисливець знайшов лисеня, забрав його до себе і мав намір продати на притравку. Він виставив його на продаж у групі у фейсбук-спільноті «Мисливці Волині».

На щастя, небайдужа жінка врятувала лисеня, викупивши його і передавши з Луцька до львівських зоозахисників.

«Зараз цей малюк на карантині. Він дуже переляканий і лише починає адаптуватися до нових умов. Ми віримо, що майбутнє лисиці повинно бути у дикій природі, куди його випустять після повного одужання», – йдеться в повідомленні.

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Теги: лисеня, порятунок, Луцьк
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