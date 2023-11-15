На Волині врятували лисеня, яке продавали для притравки мисливських собак





Про це йдеться у пільноті «Домівка Врятованих Тварин», передає



На Волині мисливець знайшов лисеня, забрав його до себе і мав намір продати на притравку. Він виставив його на продаж у групі у фейсбук-спільноті «Мисливці Волині».



На щастя, небайдужа жінка врятувала лисеня, викупивши його і передавши з Луцька до львівських зоозахисників.



«Зараз цей малюк на карантині. Він дуже переляканий і лише починає адаптуватися до нових умов. Ми віримо, що майбутнє лисиці повинно бути у дикій природі, куди його випустять після повного одужання», – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині мисливець мав намір продати на притравку для мисливських собак знайдене лисеня.Про це йдеться у пільноті «Домівка Врятованих Тварин», передає "Конкурент" На Волині мисливець знайшов лисеня, забрав його до себе і мав намір продати на притравку. Він виставив його на продаж у групі у фейсбук-спільноті «Мисливці Волині».На щастя, небайдужа жінка врятувала лисеня, викупивши його і передавши з Луцька до львівських зоозахисників.«Зараз цей малюк на карантині. Він дуже переляканий і лише починає адаптуватися до нових умов. Ми віримо, що майбутнє лисиці повинно бути у дикій природі, куди його випустять після повного одужання», – йдеться в повідомленні.

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