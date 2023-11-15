На Волині врятували лисеня, яке продавали для притравки мисливських собак
Сьогодні, 07:12
На Волині мисливець мав намір продати на притравку для мисливських собак знайдене лисеня.
Про це йдеться у пільноті «Домівка Врятованих Тварин», передає "Конкурент".
На Волині мисливець знайшов лисеня, забрав його до себе і мав намір продати на притравку. Він виставив його на продаж у групі у фейсбук-спільноті «Мисливці Волині».
На щастя, небайдужа жінка врятувала лисеня, викупивши його і передавши з Луцька до львівських зоозахисників.
«Зараз цей малюк на карантині. Він дуже переляканий і лише починає адаптуватися до нових умов. Ми віримо, що майбутнє лисиці повинно бути у дикій природі, куди його випустять після повного одужання», – йдеться в повідомленні.
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Про це йдеться у пільноті «Домівка Врятованих Тварин», передає "Конкурент".
На Волині мисливець знайшов лисеня, забрав його до себе і мав намір продати на притравку. Він виставив його на продаж у групі у фейсбук-спільноті «Мисливці Волині».
На щастя, небайдужа жінка врятувала лисеня, викупивши його і передавши з Луцька до львівських зоозахисників.
«Зараз цей малюк на карантині. Він дуже переляканий і лише починає адаптуватися до нових умов. Ми віримо, що майбутнє лисиці повинно бути у дикій природі, куди його випустять після повного одужання», – йдеться в повідомленні.
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