Дочекалася тата з війни: волинський прикордонник після місяців розлуки зустрівся із донькою та дружиною

Дочекалася тата з війни: волинський прикордонник після місяців розлуки зустрівся із донькою та дружиною
Військовослужбовець Олександр, який із початку цього року виконував бойові завдання на Донеччині, повернувся додому. Після місяців розлуки чоловік зустрівся з дружиною Вікторією і донькою Соломією.

Відео зустрічі сім'ї, яка днями відбулася в Луцьку, опублікували в пресслужбі Волинського прикордонного загону, пише Суспільне.

"Доня дуже переживала, що тато може не повернутися. У нашій родині уже є втрати в цій війні, тому для Соломії місяці розлуки були дуже тривожними", — розповіла дружина прикордонника.

Під час довгоочікуваної зустрічі з татом дівчина довго не відпускала тата з обіймів, адже дуже сумувала і сильно його любить, зазначили в прикордонному загоні.

"Соломія з нетерпінням чекала, коли тато повернеться додому. Дівчинка знала, що він боронить рідну землю від ворога, і вірила, що вони скоро зустрінуться. Вона любить проводити з ним час, грати в різні ігри, активно відпочивати. А ще каже, що її тато – найкращий, бо з татом можна все", — додали в пресслужбі.

Дружина Вікторія, донька Соломія та її дворічний братик підтримували Олександра: спілкувалися телефоном, коли були можливість, і постійно нагадували, як сильно люблять і чекають вдома.

Чоловік у складі прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського загону зі своїми побратимами протистояв російській армії на одному з "найгарячіших" напрямків.
Дочекалася тата з війни: волинський прикордонник після місяців розлуки зустрівся із донькою та дружиною

"Ворог щодня намагався штурмувати позиції українських захисників, тож прикордонникам тоді доводилося нелегко", — додали у Волинському прикордонному загоні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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