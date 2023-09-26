На Волині уродженка росії знайшла військовозобов’язаному чоловікові дружину з інвалідністю: її судили

На Волині уродженка росії знайшла військовозобов’язаному чоловікові дружину з інвалідністю: її судили
Уродженка росії знайшла військовозобов’язаному чоловікові дружину з інвалідністю, щоб той безперешкодно виїхав за кордон. Тепер вона заплатить понад 59 тисяч штрафу.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, пишуть Волинські новини.

Наприкінці липня 2023 року Наталія М. пообіцяла військовозобов`язаному чоловікові сприяти у пошуку одинокої жінки з інвалідністю І чи II групи, яка не має інших працездатних осіб. Молодику потрібно було якось виїхати за межі України, а наявність дружини з інвалідністю дає таку можливість.

Згодом вона домовилася із жінкою інвалідністю І групи про «одруження» з чоловіком, але не повідомила їй про свої дійсні наміри. У лютому 2024 року за вказівкою Наталії М. «молодята» уклали фіктивний шлюб у Київському відділі державної реєстрації та отримали відповідне свідоцтво.

Після цього, 16 лютого, чоловік та жінка з інвалідністю намагалися покинути межі держави через пункт пропуску «Устилуг – Зосін», але їх злий замисел викрили працівники ДПСУ.

Уже під час слідства між прокурором та обвинуваченою Наталією М., яка організувала хитромудрий план, була укладена угода про визнання вини. Зазначається, що вона народилася в Чечено-Інгушській області Російської Федерації, але є громадянкою України та працює педагогом спеціальної школи.

У підсумку жінку визнали винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України. Їй призначили штраф у розмірі 59 тисяч 500 гривень.

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Теги: волинянин, одруження, ухилянт
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