Дуда: лише росія винна в війні, але роль мав і «лялька путіна» Лукашенко
Сьогодні, 02:01
Лише росія винна в початку війни проти Україні, але треба пам'ятати про Олександра Лукашенка. Про це польський президент Анджей Дуда сказав на Глобальному саміті миру.
Дуда нагадав про пригнічення Лукашенком його власного народу, а також те, що він дозволив російській армії напасти на Україну з білоруської території. Згадав Дуда і про низку гібридних атак проти Польщі та країн Балтії, пише LB.ua.
"Лише росія винна в війні, але це не означає, що Росія діє самостійно. Я звертаюся до ролі, яку лялька Путіна в Білорусі Олександра Лукашенка відіграв у цій війні, в той час як пригнічував своїх власних людей", – сказав він.
Дуда підкреслив, що Україна як жертва агресії має право захищатися будь-яким способом, який дозволяє міжнародне право. Польський президент вважає, що дорога до тривалого миру буде довгою і сповненою викликів. Він схвалив рішення організаторів заходу сфокусуватися сьогодні на "менш контраверсійних питаннях".
Як відомо, перший саміт миру присвячений трьом пунктам формули миру: ядерній та продовольчій безпеці та звільненню полонених і депортованих. Учасники саміту повинні напрацювати кроки до досягнення цього.
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Дуда нагадав про пригнічення Лукашенком його власного народу, а також те, що він дозволив російській армії напасти на Україну з білоруської території. Згадав Дуда і про низку гібридних атак проти Польщі та країн Балтії, пише LB.ua.
"Лише росія винна в війні, але це не означає, що Росія діє самостійно. Я звертаюся до ролі, яку лялька Путіна в Білорусі Олександра Лукашенка відіграв у цій війні, в той час як пригнічував своїх власних людей", – сказав він.
Дуда підкреслив, що Україна як жертва агресії має право захищатися будь-яким способом, який дозволяє міжнародне право. Польський президент вважає, що дорога до тривалого миру буде довгою і сповненою викликів. Він схвалив рішення організаторів заходу сфокусуватися сьогодні на "менш контраверсійних питаннях".
Як відомо, перший саміт миру присвячений трьом пунктам формули миру: ядерній та продовольчій безпеці та звільненню полонених і депортованих. Учасники саміту повинні напрацювати кроки до досягнення цього.
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