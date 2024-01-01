На другому Саміті миру можна зафіксувати кінець війни, - Зеленський

Володимир Зеленський закликав представників країн, які зібралися у Швейцарії на Глобальний саміт миру, скласти «план дій», щоб на другій зустрічі можна було зафіксувати кінець війни.



Про це глава української держави заявив, виступаючи на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру 15 червня, пише



Зеленський пояснив, що на першому саміті потрібно домовитися, у який спосіб співпрацюватимуть держави для досягнення миру.



«Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та як він має бути досягнутий справді на тривалий період. Статут ООН є основою для нас», — наголосив президент.



Він додав, що росія не представлена на першому Саміті миру, оскільки не зацікавлена у припиненні війни. Натомість, за словами Зеленського, коли країни погодять «план дій» щодо закінчення війни, його покажуть росії.



«У такий спосіб, щоб на другому Саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни. Зараз ми починаємо цей шлях. Разом ми повинні довести, що об’єднаний світ є світом миру, світом, який знає, як діяти», — зазначив Зеленський.



Саміт миру у Швейцарії



15 червня у Швейцарії почав роботу Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступила Україна. Подія відбувається на курорті Бюргеншток, поблизу міста Люцерн.



Конференція базується на попередніх дискусіях, зокрема на українській «формулі миру» та інших мирних пропозиціях, які ґрунтуються на Статуті ООН та основних принципах міжнародного права.



Під час конференції учасники обговорять три теми: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення всіх полонених і депортованих українців.



До Саміту миру вдалося залучити 101 країну та міжнародну організацію з усіх континентів: Латинської Америки, Близького Сходу та Азії, Африки, Європи, Тихоокеанського регіону, Австралії, Північної Америки. Дві третини країн-учасниць представлені на найвищому рівні.



Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак допускав участь росії у Глобальному саміті миру, однак не на першій зустрічі. А президент Володимир Зеленський заявляв, що росія готується зірвати конференцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизакликав представників країн, які зібралися у Швейцарії на Глобальний саміт миру, скласти «план дій», щоб на другій зустрічі можна було зафіксувати кінець війни.Про це глава української держави заявив, виступаючи на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру 15 червня, пише Громадське Зеленський пояснив, що на першому саміті потрібно домовитися, у який спосіб співпрацюватимуть держави для досягнення миру.«Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та як він має бути досягнутий справді на тривалий період. Статут ООН є основою для нас», — наголосив президент.Він додав, що росія не представлена на першому Саміті миру, оскільки не зацікавлена у припиненні війни. Натомість, за словами Зеленського, коли країни погодять «план дій» щодо закінчення війни, його покажуть росії.«У такий спосіб, щоб на другому Саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни. Зараз ми починаємо цей шлях. Разом ми повинні довести, що об’єднаний світ є світом миру, світом, який знає, як діяти», — зазначив Зеленський.15 червня у Швейцарії почав роботу Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступила Україна. Подія відбувається на курорті Бюргеншток, поблизу міста Люцерн.Конференція базується на попередніх дискусіях, зокрема на українській «формулі миру» та інших мирних пропозиціях, які ґрунтуються на Статуті ООН та основних принципах міжнародного права.Під час конференції учасники обговорять три теми: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення всіх полонених і депортованих українців.До Саміту миру вдалося залучити 101 країну та міжнародну організацію з усіх континентів: Латинської Америки, Близького Сходу та Азії, Африки, Європи, Тихоокеанського регіону, Австралії, Північної Америки. Дві третини країн-учасниць представлені на найвищому рівні.Раніше керівник Офісу президентадопускав участь росії у Глобальному саміті миру, однак не на першій зустрічі. А президент Володимир Зеленський заявляв, що росія готується зірвати конференцію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію