У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок 24 червня

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок 24 червня
На Харківському напрямку за тиждень росіяни здійснили 30 атак у районі населених пунктів Глибоке, Липці, Вовчанськ Харківської області.

Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.

На Куп'янському напрямку захисники відбили 105 атак росіян у районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Берестове, Степова Новоселівка Харківської області та Стельмахівка і Андріївка Луганської області.

На Лиманському захисники відбили 89 атак росіян у районі Дружелюбівки Харківської області, Греківки, Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів, Торського Донецької області.

"На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 71 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка Донецької області", – сказав речник.

На Краматорському захисники відбили 111 атак у районах населених пунктів Григорівка, Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Богданівка, Андріївка Донецької області. Там окупанти намагалися покращити своє тактичне положення.

На Торецькому напрямку ворог провів 31 безуспішну атаку в районі населених пунктів Шуми, Нью-Йорк і Торецьк.

На Покровському напрямку захисники відбили 322 атаки окупантів у районі населених пунктів Калинове, Євгенівка, Покровське, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, Новоселівка Перша, Прогрес, Карлівка, Невельське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області.

На Курахівському напрямку захисники продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда, Парасковіївка, Костянтинівка. Там окупанти 96 разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському українські воїни відбили 40 атак у районі населених пунктів Урожайне, Водяне та Старомайорське Донецької області.

На Оріхівському росіяни 19 разів атакували позиції Сил оборони в районі Роботиного і Малої Токмачки.

"На Придніпровському російські окупанти намагаються витіснити підрозділи Сил оборони України з плацдармів на лівобережжі Дніпра, протягом тижня російські загарбники здійснили 42 безуспішні атаки на позиції українських військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області", – сказав речник.

За тиждень загалом відбулося близько 1000 бойових зіткнень, росіяни завдали 20 ракетних ударів (46 ракет), 334 авіаудари (498 керованих авіабомб), понад 25 000 обстрілів (близько 660 з реактивними системами залпового вогню).

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Теги: Росія, Україна, війна
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