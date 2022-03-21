Шпигував для рф на українсько-білоруському кордоні: СБУ на Волині затримала «крота» фсб
Сьогодні, 10:06
Контррозвідка Служби безпеки викрила прикордонника-агента фсб. Він збирав інформацію про Сили оборони на північних рубежах Волині.
Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Зловмисником виявився завербований російською спецслужбою контрактник, керівник відділення місцевого прикордонного загону.
За вказівкою окупантів «кріт» встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з білоруссю.
Також він намагався передати координати складів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ на території регіону.
У разі виконання ворожих завдань, окупанти обіцяли «евакуювати» свого агента на територію росії та влаштувати до окупаційних угруповань рф.
Служба безпеки завчасно перехопила відповідну інформацію і документувала злочинні дії фігуранта.
На фінальному етапі спецоперації контррозвідники СБУ із залученням спецпризначенців ЦСО «А» затримали російського агента поблизу місця служби.
У подальшому СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.
За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований співробітником фсб Олексієм Добрицьким, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську.
Контрактник потрапив у поле зору рф, коли проходив службу на сході України. Згодом його перевели до одного із підрозділів прикордонного загону у Волинській області.
Для комунікації агент та його російський куратор використовували анонімний чат у месенджері.
Під час обшуку в помешканні та на робочому місці затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які він використовував у злочинній діяльності.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Зловмисником виявився завербований російською спецслужбою контрактник, керівник відділення місцевого прикордонного загону.
За вказівкою окупантів «кріт» встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з білоруссю.
Також він намагався передати координати складів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ на території регіону.
У разі виконання ворожих завдань, окупанти обіцяли «евакуювати» свого агента на територію росії та влаштувати до окупаційних угруповань рф.
Служба безпеки завчасно перехопила відповідну інформацію і документувала злочинні дії фігуранта.
На фінальному етапі спецоперації контррозвідники СБУ із залученням спецпризначенців ЦСО «А» затримали російського агента поблизу місця служби.
У подальшому СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.
За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований співробітником фсб Олексієм Добрицьким, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську.
Контрактник потрапив у поле зору рф, коли проходив службу на сході України. Згодом його перевели до одного із підрозділів прикордонного загону у Волинській області.
Для комунікації агент та його російський куратор використовували анонімний чат у месенджері.
Під час обшуку в помешканні та на робочому місці затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які він використовував у злочинній діяльності.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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