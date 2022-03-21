Шпигував для рф на українсько-білоруському кордоні: СБУ на Волині затримала «крота» фсб

Контррозвідка Служби безпеки викрила прикордонника-агента фсб. Він збирав інформацію про Сили оборони на північних рубежах Волині.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Зловмисником виявився завербований російською спецслужбою контрактник, керівник відділення місцевого прикордонного загону.За вказівкою окупантів «кріт» встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з білоруссю.Також він намагався передати координати складів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ на території регіону.У разі виконання ворожих завдань, окупанти обіцяли «евакуювати» свого агента на територію росії та влаштувати до окупаційних угруповань рф.Служба безпеки завчасно перехопила відповідну інформацію і документувала злочинні дії фігуранта.На фінальному етапі спецоперації контррозвідники СБУ із залученням спецпризначенців ЦСО «А» затримали російського агента поблизу місця служби.У подальшому СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований співробітником фсб Олексієм Добрицьким, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську.Контрактник потрапив у поле зору рф, коли проходив службу на сході України. Згодом його перевели до одного із підрозділів прикордонного загону у Волинській області.Для комунікації агент та його російський куратор використовували анонімний чат у месенджері.Під час обшуку в помешканні та на робочому місці затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які він використовував у злочинній діяльності.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.