Шпигував для рф на українсько-білоруському кордоні: СБУ на Волині затримала «крота» фсб

Шпигував для рф на українсько-білоруському кордоні: СБУ на Волині затримала «крота» фсб
Контррозвідка Служби безпеки викрила прикордонника-агента фсб. Він збирав інформацію про Сили оборони на північних рубежах Волині.

Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.

Зловмисником виявився завербований російською спецслужбою контрактник, керівник відділення місцевого прикордонного загону.

За вказівкою окупантів «кріт» встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з білоруссю.

Також він намагався передати координати складів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ на території регіону.

У разі виконання ворожих завдань, окупанти обіцяли «евакуювати» свого агента на територію росії та влаштувати до окупаційних угруповань рф.

Служба безпеки завчасно перехопила відповідну інформацію і документувала злочинні дії фігуранта.

На фінальному етапі спецоперації контррозвідники СБУ із залученням спецпризначенців ЦСО «А» затримали російського агента поблизу місця служби.

У подальшому СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований співробітником фсб Олексієм Добрицьким, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську.

Контрактник потрапив у поле зору рф, коли проходив службу на сході України. Згодом його перевели до одного із підрозділів прикордонного загону у Волинській області.

Для комунікації агент та його російський куратор використовували анонімний чат у месенджері.

Під час обшуку в помешканні та на робочому місці затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які він використовував у злочинній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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Теги: Волинь, СБУ, кордон, фсб, шпигун
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