Росія завдала удару по Одесі: є постраждалі
Сьогодні, 09:35
Зранку 24 червня російсько-окупаційні війська завдали удару по Одесі, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.
За його словами, відбулося влучання по цивільній інфраструктурі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надають медичну допомогу, їхня кількість уточнюється.
У мережі поширили фото та відео з місця, на яких видно великий стовп диму.
Зараз триває ліквідація пожежі, яка виникла на місці прильоту, уточнив Кіпер.
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Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.
За його словами, відбулося влучання по цивільній інфраструктурі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надають медичну допомогу, їхня кількість уточнюється.
У мережі поширили фото та відео з місця, на яких видно великий стовп диму.
Зараз триває ліквідація пожежі, яка виникла на місці прильоту, уточнив Кіпер.
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