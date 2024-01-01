Росія завдала удару по Одесі: є постраждалі





Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.



За його словами, відбулося влучання по цивільній інфраструктурі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надають медичну допомогу, їхня кількість уточнюється.



У мережі поширили фото та відео з місця, на яких видно великий стовп диму.



Зараз триває ліквідація пожежі, яка виникла на місці прильоту, уточнив Кіпер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 24 червня російсько-окупаційні війська завдали удару по Одесі, внаслідок чого є постраждалі.Про це повідомив керівник ОВАЗа його словами, відбулося влучання по цивільній інфраструктурі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надають медичну допомогу, їхня кількість уточнюється.У мережі поширили фото та відео з місця, на яких видно великий стовп диму.Зараз триває ліквідація пожежі, яка виникла на місці прильоту, уточнив Кіпер.

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