Росія завдала удару по Одесі: є постраждалі

Росія завдала удару по Одесі: є постраждалі
Зранку 24 червня російсько-окупаційні війська завдали удару по Одесі, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

За його словами, відбулося влучання по цивільній інфраструктурі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надають медичну допомогу, їхня кількість уточнюється.

У мережі поширили фото та відео з місця, на яких видно великий стовп диму.

Зараз триває ліквідація пожежі, яка виникла на місці прильоту, уточнив Кіпер.
Росія завдала удару по Одесі: є постраждалі

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Теги: Одеса, удар, росія
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