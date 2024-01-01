Майже 500 родин з Волині отримали кредити на житло за програмою «єОселя»

Майже 500 родин з Волині отримали кредити на житло за програмою «єОселя»
Волиняни оформили 490 кредитів у рамках урядової програми «єОселя».

Про це повідомляють у Волинській ОВА.

«єОселя» – це програма доступного кредитування житла, ініційована Президентом України. Вона має спрощені умови кредитування і ставку у 3% для пільгових та 7% для решти категорій, визначених Урядом.

Загалом з початку дії програми волиняни оформили 490 іпотечних кредитів на суму 683 млн грн.

Водночас найчастіше кредити оформляли жителі міста Київ (2025), Київської (2967), Львівської (633), Одеської (533), Вінницької (515) та Рівненської (501) областей.

Заявки на участь у програмі «єОселя» можна подати на порталі та в застосунку Дія.

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Теги: Україна, Волинь, житло, гроші, кредит, єОселя
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