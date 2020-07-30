Рівень води у Світязі перевищує норму





Про це розповів заступник директора Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Ростислав Кравчук, - пише



"Ми моніторимо рівень води в озері Світязь. Зараз він становить 168 см. Ця відмітка на 27 см вища за норму. У 2019 році рівень був лише 93 см. А найнижчий за всі роки спостережень - 89 см. У той же час в 1982 році був зафіксований рекорд у 190 см. Частково повноводність озера Світязь пояснюється значними опадами. Але на 60% озеро наповнюють підземні води. Також рівень води вдається регулювати завдяки споруді, які з'єднує озера. Зараз її відремонтували. Тож можна спускати воду, якщо вона у надлишку. Або навпаки, утримувати її в озері", - розповів Ростислав Кравчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі рівень води в озері Світязь на 27 см вище за середню норму.Про це розповів заступник директора Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, - пише "ВолиньUA". "Ми моніторимо рівень води в озері Світязь. Зараз він становить 168 см. Ця відмітка на 27 см вища за норму. У 2019 році рівень був лише 93 см. А найнижчий за всі роки спостережень - 89 см. У той же час в 1982 році був зафіксований рекорд у 190 см. Частково повноводність озера Світязь пояснюється значними опадами. Але на 60% озеро наповнюють підземні води. Також рівень води вдається регулювати завдяки споруді, які з'єднує озера. Зараз її відремонтували. Тож можна спускати воду, якщо вона у надлишку. Або навпаки, утримувати її в озері", - розповів Ростислав Кравчук.

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