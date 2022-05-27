У «Дії» з'являться ще 4 документи

У застосунку Дія розширять перелік доступних документів. Наразі розробники збирають бета-тестувальників актових записів у Дії.Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації."Розширюємо перелік цифрових документів у застосунку. Вже скоро свідоцтва про народження, одруження, розлучення та зміну імені будуть завжди у вашому смартфоні — у Дії. Більше не доведеться шукати оригінали, коли працевлаштовуєтесь, підтверджуєте зміну прізвища або забираєте посилку дружини з Укрпошти", - йдеться у дописі на сторінці міністерства.Крім цього свідоцтво про народження дитини будь-якого віку підтягуватиметься автоматично за податковим номером. Достатньо буде авторизуватися в застосунку — і воно з’явиться в переліку документів. Це особливо актуально батькам, які змінювали особисті дані після народження дитини.