У «Дії» з'являться ще 4 документи

У «Дії» з'являться ще 4 документи
У застосунку Дія розширять перелік доступних документів. Наразі розробники збирають бета-тестувальників актових записів у Дії.

Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації.

"Розширюємо перелік цифрових документів у застосунку. Вже скоро свідоцтва про народження, одруження, розлучення та зміну імені будуть завжди у вашому смартфоні — у Дії. Більше не доведеться шукати оригінали, коли працевлаштовуєтесь, підтверджуєте зміну прізвища або забираєте посилку дружини з Укрпошти", - йдеться у дописі на сторінці міністерства.

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Крім цього свідоцтво про народження дитини будь-якого віку підтягуватиметься автоматично за податковим номером. Достатньо буде авторизуватися в застосунку — і воно з’явиться в переліку документів. Це особливо актуально батькам, які змінювали особисті дані після народження дитини.

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Теги: Волинь, Україна, Дія, цифровізація, Міністерство цифрової трансформації
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