Волинські аграрії можуть отримати субсидію від держави
Сьогодні, 02:17
Волинські аграрії можуть отримати грошові допомоги від держави.
Стартує прийом заявок на державну підтримку, - повідомили у Волинській ОВА.
25 червня 2024 року о 10:00 на сайті Державного аграрного реєстру розпочнеться прийом заявок на окрему бюджетну субсидію у розмірі 4 тис. грн на 1 га оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення. Її можуть отримати аграрії, що мають у власності та/або користуванні до 120 га земель.
27 червня о 10:00 в Державному аграрному реєстрі стартує прийом заявок на спеціальні бюджетні дотації для утримання корів, кіз та/або овець.
Йдеться про:
• Спеціальну бюджетну субсидію для аграріїв, які мають у власності від 3 до 100 корів (усіх напрямів продуктивності) передбачається виплата по 7 тис. грн на кожну голову.
• Спеціальна бюджетна субсидія для аграріїв, які утримують маточне поголів’я кіз та/або овець від 5 до 500 голів – у розмірі 2 тис. грн на одну голову.
Варто зазначити, що прийом документів припиниться, коли кількість отриманих заявок відповідатиме передбаченому обсягу бюджетних виплат.
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Стартує прийом заявок на державну підтримку, - повідомили у Волинській ОВА.
25 червня 2024 року о 10:00 на сайті Державного аграрного реєстру розпочнеться прийом заявок на окрему бюджетну субсидію у розмірі 4 тис. грн на 1 га оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення. Її можуть отримати аграрії, що мають у власності та/або користуванні до 120 га земель.
27 червня о 10:00 в Державному аграрному реєстрі стартує прийом заявок на спеціальні бюджетні дотації для утримання корів, кіз та/або овець.
Йдеться про:
• Спеціальну бюджетну субсидію для аграріїв, які мають у власності від 3 до 100 корів (усіх напрямів продуктивності) передбачається виплата по 7 тис. грн на кожну голову.
• Спеціальна бюджетна субсидія для аграріїв, які утримують маточне поголів’я кіз та/або овець від 5 до 500 голів – у розмірі 2 тис. грн на одну голову.
Варто зазначити, що прийом документів припиниться, коли кількість отриманих заявок відповідатиме передбаченому обсягу бюджетних виплат.
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