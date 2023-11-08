Волинські аграрії можуть отримати субсидію від держави

Волинські аграрії можуть отримати субсидію від держави
Волинські аграрії можуть отримати грошові допомоги від держави.

Стартує прийом заявок на державну підтримку, - повідомили у Волинській ОВА.

25 червня 2024 року о 10:00 на сайті Державного аграрного реєстру розпочнеться прийом заявок на окрему бюджетну субсидію у розмірі 4 тис. грн на 1 га оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення. Її можуть отримати аграрії, що мають у власності та/або користуванні до 120 га земель.

27 червня о 10:00 в Державному аграрному реєстрі стартує прийом заявок на спеціальні бюджетні дотації для утримання корів, кіз та/або овець.

Йдеться про:

• Спеціальну бюджетну субсидію для аграріїв, які мають у власності від 3 до 100 корів (усіх напрямів продуктивності) передбачається виплата по 7 тис. грн на кожну голову.
• Спеціальна бюджетна субсидія для аграріїв, які утримують маточне поголів’я кіз та/або овець від 5 до 500 голів – у розмірі 2 тис. грн на одну голову.

Варто зазначити, що прийом документів припиниться, коли кількість отриманих заявок відповідатиме передбаченому обсягу бюджетних виплат.

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Теги: Волинь, Україна, аграрії, допомога, субсидія
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