Як вчитимуться в університетах Луцька у 2024-2025 навчальному році

Як вчитимуться в університетах Луцька у 2024-2025 навчальному році
В університетах Луцька розповіли, яким буде навчання в ЗВО у новому навчальному році.

Нещодавно Міністерство освіти і науки надало рекомендації щодо підготовки до нового навчального року для ЗВО, закладів вищої освіти. Зокрема пропонують розпочати проведення занять у першій половині серпня, а також використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці, - пише ВСН.

Проректор з навчальної роботи та рекрутації Волинського національного університету імені Лесі Українки Юрій Громик розповів, що в закладі навчання розпочнеться 2 вересня.

«У першому семестрі теоретичного навчання буде 14 тижнів із робочими суботами. До 21 грудня закінчимо сесію. Теоретичне навчання в другому семестрі розпочнемо 3 березня 2025 року, знову - 14 тижнів із робочими суботами.

У лютому 2025 року на старших курсах буде організовано виробничі практики, де це передбачено і можливо», - говорить Юрій Громик.

Ректорка ЛНТУ Ірина Вахович зазначила, що провела низку зустрічей зі студентами, колективом: всі за те, щоб розпочати навчальний процес 1 вересня.

«Готові працювати і в понеділок (він у нас завжди вихідний), і в суботу (вона у нас завжди робоча), і в неділю у вересні-жовтні. Тому прислухаюсь до думки колективу і студентства.

Відверто, університет активно працював протягом року, відпустка дуже важлива. Правда, не для усіх це можливо, оскільки вступна кампанія влітку», - каже Ірина Вахович.

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Теги: ВНУ, Україна, війна, навчальний рік, Луцьк
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