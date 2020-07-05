У небі над Волинню побачили рідкісне явище. ФОТО

У небі над Волинню побачили рідкісне явище. ФОТО
У небі над Волинню побачили унікальне та рідкісне атмосферне явище.

Один із підписників телеграм-каналу ua_meteo зафіксував сріблясті хмари.

Атмосферне явище побачили 23 червня над містом Ківерці.

"Вчорашні сріблясті хмари над Волинню. Фото з міста Ківерці від підписника. Сезон сріблястих хмар триває", - йдеться у дописі телеграм-каналу.

У небі над Волинню побачили рідкісне явище. ФОТО
У небі над Волинню побачили рідкісне явище. ФОТО
У небі над Волинню побачили рідкісне явище. ФОТО
У небі над Волинню побачили рідкісне явище. ФОТО
У небі над Волинню побачили рідкісне явище. ФОТО
У небі над Волинню побачили рідкісне явище. ФОТО


Довідка:
Сріблясті хмари — рідкісні атмосферні явища, подібні до хмар, розташовані в мезосфері на висотах між 76 та 85 км. Видимі в глибоких сутінках. Складаються з водяної криги. Зазвичай спостерігаються влітку, між 50° та 70° північної та південної широти.

Це найвищі хмари в атмосфері Землі. Зрідка спостерігаються в Україні.

Сріблясті хмари досі не вивчено. Це порівняно молоде метеорологічне явище — не існує даних про їх спостереження до 1885 року. Супутник AIM, запущений NASA 25 квітня 2007 року, вивчає сріблясті хмари з орбіти.

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Теги: фото, природа, Ківерці, Волинь
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